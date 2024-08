Donderdagavond werden de bevindingen van de juridische adviseurs meegedeeld aan de gemeenteraadsleden in een besloten vergadering. "Het juridisch advies zegt dat de participatie van de familie Vanmoerkerke geen schending is van de samenwerkingsovereenkomst", klinkt het bij de stad.

Verder houdt de stad zich aan het 'moratorium' dat ze woensdag afkondigde. Daarmee zal ze geen beslissing nemen in het dossier en er verder niet over communiceren tot na de gemeenteraadsverkiezingen. "Het is in het belang van Thermae Palace dat de sereniteit terugkeert. Dit dossier moet verder worden opgenomen door de nieuwe te vormen Vlaamse regering en het nieuwe verkozen stadsbestuur", klinkt het. Volgens politicoloog Herwig Reynaert is er sprake van nervositeit naar aanleiding van de verkiezingen..