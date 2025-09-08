Melissa Depraetere, Vlaams minister van Toerisme: “Er wordt hier al heel lang over gesproken, maar tot nu werd het nooit gerestaureerd. Iedereen die eens graag naar Oostende komt, kent deze gaanderijen en Thermae Palace wel. Maar zij hebben ook gezien dat ze niet meer in de beste staat waren. Er was nood om gerenoveerd te worden. En dat is wat wij nu vanuit Vlaanderen mee helpen doen. Wij hebben budgetten vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat dit in ere kan worden hersteld. Dat is toch belangrijk voor onze kust.”

Straks volgt ook de renovatie van het Thermae Hotel zelf. Binnenin de zuilengaanderij wordt nu al met man en macht gewerkt. De Vlaamse regering investeert 30 miljoen euro. Op termijn moet het totaalplan Gaanderijen-Hotel én Parc Royal voor de ruimere omgeving nog definitief afgeklopt worden.