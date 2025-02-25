In Oostende zijn vandaag de eerste voorbereidingen begonnen voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen. De firma Artes Woudenberg is gestart met de opbouw van de werfzone. Vanaf 15 september worden de iconische gaanderijen langs de zeedijk in stellingen gezet, waarna de eigenlijke werken binnen enkele weken van start gaan.
“Eindelijk schot in de zaak, eindelijk beweging op deze belangrijke werf,” zegt Vlaams minister van Erfgoed Ben Weyts. “De Koninklijke Gaanderijen zullen weer in al hun oude glorie kunnen stralen. Zo zijn de Oostendenaars en bezoekers straks meer dan ooit fier op dat van hier.”
"Grandeur teruggeven"
De restauratie is een samenwerking tussen Stad Oostende, de Vlaamse Regering, PMV en Restotel. Samen willen ze dit historische monument zijn grandeur teruggeven en de site klaarstomen voor de toekomst.