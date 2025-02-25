24°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Res­tau­ra­tie Konink­lij­ke Gaan­de­rij­en in Oos­ten­de gestart

Koninklijke gaanderijen

In Oostende zijn vandaag de eerste voorbereidingen begonnen voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen. De firma Artes Woudenberg is gestart met de opbouw van de werfzone. Vanaf 15 september worden de iconische gaanderijen langs de zeedijk in stellingen gezet, waarna de eigenlijke werken binnen enkele weken van start gaan.

“Eindelijk schot in de zaak, eindelijk beweging op deze belangrijke werf,” zegt Vlaams minister van Erfgoed Ben Weyts. “De Koninklijke Gaanderijen zullen weer in al hun oude glorie kunnen stralen. Zo zijn de Oostendenaars en bezoekers straks meer dan ooit fier op dat van hier.”

"Grandeur teruggeven"

De restauratie is een samenwerking tussen Stad Oostende, de Vlaamse Regering, PMV en Restotel. Samen willen ze dit historische monument zijn grandeur teruggeven en de site klaarstomen voor de toekomst.

Redactie
Koninklijke Gaanderijen

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Thermae Palace Hotel

Restauratie Thermae Palace en Koninklijke Gaanderijen start misschien in september
Aanmelden