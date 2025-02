De stad is nu bezig met het samenstellen van een subsidiedossier voor de 30 miljoen euro die de Vlaamse Regering voorziet voor de restauratie. Maar het moet nu vooral snel gaan omdat subsidies die eerder al zijn toegekend, volgend jaar dreigen te vervallen als er niets gebeurt.

John Crombez, burgemeester Oostende: “De eigenlijke start moet gebeuren zo snel mogelijk na de zomer. Dat is technisch gezien na 21 september. Dat is nog altijd het snelste scenario. Afhankelijk van het type aanbesteding, kan dat een paar weken later zijn. We gaan proberen van niet, snelheid zal extreem belangrijk zijn.”