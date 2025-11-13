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Oostende

Vlaan­de­ren inves­teert 42,5 mil­joen euro: zo ziet de toe­komst van Ther­mae Pala­ce eruit

Thermae Palace

© Belga

De Vlaamse regering, de stad Oostende, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en hoteluitbater Restotel hebben een akkoord bereikt over de toekomst van het Thermae Palace. Vlaanderen investeert 42,5 miljoen euro in de herontwikkeling van het iconische gebouw, dat een vernieuwd hotel met congresfaciliteiten en wellness moet worden.

De toekomst van het Thermae Palace in Oostende is verzekerd. De Vlaamse regering, de stad Oostende, PMV en Restotel hebben een akkoord bereikt over de herontwikkeling van de historische site. Vlaanderen trekt daarvoor 42,5 miljoen euro uit.

Het beschermde monument krijgt een nieuwe bestemming als hedendaags hotel met congresfaciliteiten en wellness. Restotel zal het volledige hotel uitbaten. De Koninklijke Gaanderijen komen volledig in handen van de stad Oostende. De restauratie daarvan is sinds september 2025 aan de gang en nadert haar voltooiing.

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"Uithangbord voor Vlaanderen"

Volgens Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere is het akkoord een belangrijke stap. "We zetten een belangrijke stap om het Thermae Palace in zijn glorie te herstellen. Naast de gerestaureerde Koninklijke Gaanderijen hoort daar ook een vernieuwd hotel bij. Met deze investering geven we iets terug aan de Oostendenaren én aan alle Vlamingen die naar de kust komen. Ook het congrestoerisme krijgt zo een extra impuls."

"Met deze investering geven we iets terug aan de Oostendenaren én aan alle Vlamingen die naar de kust komen."

Melissa Depraetere, Vlaams minister van Toerisme

Ook Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts is tevreden dat er eindelijk duidelijkheid is. "Alle neuzen staan nu in dezelfde richting. Thermae Palace heeft enorm veel potentieel en verdient een sterk toekomstverhaal. Het kan nog lang een uithangbord blijven voor Vlaanderen."

Meerwaarde

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV speelde een belangrijke rol bij het uitwerken van het financiële plan. "We hebben samen met alle partners een rendabele businesscase uitgewerkt die economische haalbaarheid combineert met erfgoedzorg", zegt algemeen manager Michel Casselman. "We zijn ervan overtuigd dat dit project meerwaarde zal creëren voor de stad, de omgeving en de Vlaamse economie."

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Thermae Palace

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