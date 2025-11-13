De toekomst van het Thermae Palace in Oostende is verzekerd. De Vlaamse regering, de stad Oostende, PMV en Restotel hebben een akkoord bereikt over de herontwikkeling van de historische site. Vlaanderen trekt daarvoor 42,5 miljoen euro uit.

Het beschermde monument krijgt een nieuwe bestemming als hedendaags hotel met congresfaciliteiten en wellness. Restotel zal het volledige hotel uitbaten. De Koninklijke Gaanderijen komen volledig in handen van de stad Oostende. De restauratie daarvan is sinds september 2025 aan de gang en nadert haar voltooiing.