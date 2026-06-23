Het beschermde hotel staat al jaren te verkommeren, maar ankzij een akkoord tussen de stad Oostende, de Vlaamse overheid, investeringsmaatschappij PMV en uitbater Restotel kan de restauratie nu eindelijk van start gaan. Naast de renovatie van het gebouw komen er extra hotelkamers, congresruimtes en een wellness.

"We staan voor een van de belangrijkste monumenten, niet alleen van de kust maar van België. Meer dan dertig jaar is het niet gelukt om het in zijn waarde te herstellen met respect voor het erfgoed. We gaan dat nu doen. Ik ben daar bijzonder blij mee", zegt burgemeester John Crombez.