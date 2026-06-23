Gemeenteraad zet licht op groen voor toekomst Thermae Palace, oppositie heeft bedenkingen
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De Oostendse gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van het Thermae Palace Hotel goedgekeurd. Daarmee is de weg vrij gemaakt voor een grondige renovatie van het iconische hotel op de Zeedijk. Hoewel de meerderheid spreekt van een historisch akkoord, plaatsen oppositiepartijen vragen bij de rol van de stad in het project.
Het beschermde hotel staat al jaren te verkommeren, maar ankzij een akkoord tussen de stad Oostende, de Vlaamse overheid, investeringsmaatschappij PMV en uitbater Restotel kan de restauratie nu eindelijk van start gaan. Naast de renovatie van het gebouw komen er extra hotelkamers, congresruimtes en een wellness.
"We staan voor een van de belangrijkste monumenten, niet alleen van de kust maar van België. Meer dan dertig jaar is het niet gelukt om het in zijn waarde te herstellen met respect voor het erfgoed. We gaan dat nu doen. Ik ben daar bijzonder blij mee", zegt burgemeester John Crombez.
Bedenkingen bij oppositie
De oppositie steunt de renovatie, maar heeft bedenkingen bij de overeenkomst. Trots op Oostende vreest dat de stad te weinig zeggenschap houdt over de gaanderijen en op termijn zelf voor de kosten zal moeten opdraaien. Ook Vlaams Belang maakt zich zorgen over de beperkte aandelenpositie van de stad.
"We maken ons zorgen over hoeveel de stad in de toekomst echt te zeggen zal hebben."
"We zijn tevreden dat de renovaties er eindelijk komen, maar de stad brengt veel in en heeft met 3,75 procent van de aandelen weinig in de pap te brokken. We maken ons zorgen over hoeveel de stad in de toekomst echt te zeggen zal hebben", zegt Vlaams Belang-fractieleider Tom Lamont.
"Controle behouden"
Volgens burgemeester Crombez blijft de stad wel mee aan het stuur zitten. "Het is belangrijk dat we de controle behouden over de beslissingen die het voortbestaan van dit monument bepalen. Dat is een essentieel onderdeel van het akkoord en zo blijft deze erfgoedsite ook de komende decennia beschermd", zegt hij.
De restauratie van de oostelijke en westelijke gaanderijen moet tegen het einde van dit jaar afgerond zijn. Tijdens de renovatie van het hotel verhuist Brasserie Albert tijdelijk naar de kop van de westelijke gaanderij.