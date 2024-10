Meteen na de overhandiging hielden de sympathisanten van Dement nog een samenkomst buiten onder de luifel van het stadhuis. Voor de erfgoedvereniging is de strijd voor Thermae Palace duidelijk nog niet gestreden.

"De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Oostende, Participatiemaatschappij Vlaanderen PMV en Restotel bestaat nog steeds. Wij hebben eind september een vernietigingsberoep ingediend bij de gouverneur van West-Vlaanderen, toen herhaaldelijk ernstige tekortkomingen in het bestuur van de stad Oostende aan het licht kwamen."

"Er is zeker sprake van mogelijke inbreuken op procedures, er is geen transparantie, de gemeenteraad werd onvoldoende ingelicht en er is het vermoeden van belangenverstrengeling. De overeenkomst moet nietig verklaard worden."