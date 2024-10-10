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Oostende

Niet zon­der slag of stoot, maar in 2027 kan de reno­va­tie ein­de­lijk begin­nen: zo ver­liep het dos­sier Ther­mae Palace’

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Na tientallen jaren van plannen, discussies en politieke dossiers lijkt de toekomst van het iconische Thermae Palace in Oostende eindelijk verzekerd. Begin volgend jaar starten de renovatiewerken aan het beschermde hotel. Tegen 2033, wanneer het gebouw zijn honderdste verjaardag viert, moet de restauratie afgerond zijn.

Het dossier van Thermae Palace sleept al zowat dertig jaar aan. Het monumentale hotel aan de Zeedijk opende in 1933 de deuren, in aanwezigheid van koning Albert I en koningin Elisabeth. Sindsdien passeerden verschillende eigenaars en werden tal van renovatieplannen voorgesteld, zonder dat die ooit werden uitgevoerd.

Voormalig eigenaar Mark Vanmoerkerke had ambitieuze plannen voor de restauratie van het hotel en de Koninklijke Gaanderijen. Toen de Vlaamse regering in 2018 besliste om het hotel niet aan hem te verkopen, reageerde hij ontgoocheld. "We hebben 563 dagen aan een dossier van 856 bladzijden gewerkt. Volgens ons was dat ook een goed dossier."

11.000 handtekeningen tegen hoogbouw

Eind 2023 bereikte de stad Oostende onder toenmalig burgemeester Bart Tommelein een akkoord met Restotel en investeringsmaatschappij PMV. Vooral de geplande woontoren op de parking van Thermae Palace stuitte echter op veel protest. Erfgoedvereniging Dement verzamelde meer dan 11.000 handtekeningen tegen de hoogbouw.

"Als er geen draagvlak is bij de bevolking, dan moet de politiek daar rekening mee houden", zegt huidig burgemeester John Crombez. "We hebben daarom beslist dat er geen hoogbouw komt."

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42,5 miljoen euro

De definitieve doorbraak kwam er nadat de Vlaamse regering vorig jaar 30 miljoen euro uittrok voor de renovatie. Daarbovenop voorziet Toerisme Vlaanderen nog eens 12,5 miljoen euro voor de ontwikkeling van zakelijk toerisme op de erfgoedsite.

"Het stadsbestuur wil absoluut dat Thermae Palace een hotel blijft", zegt Vlaams minister-president Matthias Diependaele. "Daarnaast zijn ook functies zoals een congrescentrum mogelijk. We moeten ervoor zorgen dat het volledige project ook financieel rendabel is."

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Vier jaar renoveren

Als alles volgens planning verloopt, starten de renovatiewerken begin volgend jaar. De restauratie zal ongeveer vier jaar duren en moet het iconische hotel opnieuw klaarstomen voor de toekomst.

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Thermae Palace

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