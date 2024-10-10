Het dossier van Thermae Palace sleept al zowat dertig jaar aan. Het monumentale hotel aan de Zeedijk opende in 1933 de deuren, in aanwezigheid van koning Albert I en koningin Elisabeth. Sindsdien passeerden verschillende eigenaars en werden tal van renovatieplannen voorgesteld, zonder dat die ooit werden uitgevoerd.

Voormalig eigenaar Mark Vanmoerkerke had ambitieuze plannen voor de restauratie van het hotel en de Koninklijke Gaanderijen. Toen de Vlaamse regering in 2018 besliste om het hotel niet aan hem te verkopen, reageerde hij ontgoocheld. "We hebben 563 dagen aan een dossier van 856 bladzijden gewerkt. Volgens ons was dat ook een goed dossier."