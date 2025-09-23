In Oostende is vanmorgen actie gevoerd tegen de gang van zaken in het dossier rond de restauratie van het Thermae Palace hotel. Het ludieke protest gaat uit van de burgerbeweging De O mens en krijgt de steun van de vzw Dement en PVDA Oostende.
Vandaag bezoeken de Vlaamse parlementsleden van de commissie
Onroerend Erfgoed, onder leiding van voorzitter Sander Loones uit
Koksijde, het hotel en de Koninklijke Gaanderijen.
Ze krijgen een rondleiding en uitleg over de toekomstplannen.
Actievoerders wachten de delegatie op met slogans en nepgeld. Het hele
restauratiedossier, met vernieuwd vijfsterren privéhotel, zal de
belastingbetaler volgens hen bijna 78 miljoen euro kosten. Ze vinden dat
de huurder van Thermae Palace, dat is Restotel van de familie Vanmoerkerke, veel te veel voordelen en zeggenschap krijgt.
Yves Miroir, Burgerbeweging De O Mens: "Ze hebben al het merendeel van de aandelen, krijgen een erfpacht van 99 jaar en krijgen daarenboven een voorkooprecht. Dus als u zegt: we geven 1 miljoen voor de Thermen dan kan Restotel zeggen, wij oefenen ons voorkooprecht uit en dan gaat alles weg voor een appel en een ei. ... Wij gaan ook een klacht indienen bij de Vlaamse Gemeenschap zelf. En, dat is het grappige, het beroep komt terecht bij de Vlaamse Gemeenschap. Het onderzoek komt daar ook terecht. Zij zijn dus rechter en partij. Onvermijdelijk zal dit eindigen voor de Raad van State."
"Het onderzoek komt terecht bij de Vlaamse Gemeenschap. Zij zijn dus rechter en partij."