Yves Miroir, Burgerbeweging De O Mens: "Ze hebben al het merendeel van de aandelen, krijgen een erfpacht van 99 jaar en krijgen daarenboven een voorkooprecht. Dus als u zegt: we geven 1 miljoen voor de Thermen dan kan Restotel zeggen, wij oefenen ons voorkooprecht uit en dan gaat alles weg voor een appel en een ei. ... Wij gaan ook een klacht indienen bij de Vlaamse Gemeenschap zelf. En, dat is het grappige, het beroep komt terecht bij de Vlaamse Gemeenschap. Het onderzoek komt daar ook terecht. Zij zijn dus rechter en partij. Onvermijdelijk zal dit eindigen voor de Raad van State."