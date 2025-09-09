Er mag wel degelijk gebouwd worden op het Vuurtorendok op de Oosteroever in Oostende. Dat zegt Bouwgroep Versluys. Volgens oud-schepen Yves Miroir mag dat niet. Hij beroept zich op een Koninklijk Besluit uit 1976. Bouwgroep Versluys wil af van wat ze foute informatie noemt over hun activiteiten op de Oosteroever.
Op het braakliggende terrein wil de bouwgroep twee gebouwen optrekken. Voor het eerste project, Mistral, gaf Onroerend Erfgoed al een positief advies. Voor het tweede gebouw kwam voorlopig een negatief advies. Oud-schepen Yves Miroir maakt zich zorgen want het is beschermd cultuurhistorisch landschap.
"Dat klopt helemaal niet," zegt Peter De Decker van Groep Versluys. "Het is stedelijk ontwikkelingsgebied. Bovendien zijn er contracten afgesloten met ons waarvan mijnheer Miroir goed op de hoogte is want hij was schepen in het college dat de contracten mee ondertekend heeft. "
Het klopt wel dat er een Koninklijk besluit uit 1976 is dat het gebied rond het Fort Napoleon als cultuurhistorisch landschap bestempelt. Maar er geldt geen strikt bouwverbod. Je mag er bouwen als onroerend erfgoed akkoord gaat.
Voor de huidige aanvraag, het gebouw Mistral, hebben we een positief advies gekregen van onroerend erfgoed. Hier kan perfect gebouwd worden volgens de regels en binnen de wettelijke vereisten.
De grond werd in 2018 gekocht van AGSO. Een deel van de betaling is nog niet gebeurd, maar dat is volgens de bouwgroep afgesproken met de stad tot er duidelijkheid is over de vergunningen. Tegen eind dit jaar moet beslist worden of Versluys mag bouwen. Het bedrijf houdt rekening met mogelijke beroepen, maar hoopt snel te kunnen starten.