Op het braakliggende terrein wil de bouwgroep twee gebouwen optrekken. Voor het eerste project, Mistral, gaf Onroerend Erfgoed al een positief advies. Voor het tweede gebouw kwam voorlopig een negatief advies. Oud-schepen Yves Miroir maakt zich zorgen want het is beschermd cultuurhistorisch landschap.

"Dat klopt helemaal niet," zegt Peter De Decker van Groep Versluys. "Het is stedelijk ontwikkelingsgebied. Bovendien zijn er contracten afgesloten met ons waarvan mijnheer Miroir goed op de hoogte is want hij was schepen in het college dat de contracten mee ondertekend heeft. "