Het Autonoom Gemeentebedrijf Oostende heeft de Groep Versluys in gebreke gesteld omdat ze nog vijf miljoen euro moeten aan de stad. Ook het vorige stadsbestuur stelde Versluys daarvoor al in gebreke.
De Groep Versluys kocht op de Oosteroever grond van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostende om er appartementen op te bouwen. Kostprijs: 19,5 miljoen euro.
De bouwgroep mocht in schijven betalen, maar deed dat de laatste jaren niet meer. Daarom stelt Oostende hen in gebreke voor vijf miljoen plus interesten.
Redactie