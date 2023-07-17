22°C
Oos­ten­de stelt Groep Ver­sluys in gebre­ke en eist 5 mil­joen euro

Oosteroever versluys

Het Autonoom Gemeentebedrijf Oostende heeft de Groep Versluys in gebreke gesteld omdat ze nog vijf miljoen euro moeten aan de stad. Ook het vorige stadsbestuur stelde Versluys daarvoor al in gebreke.

De Groep Versluys kocht op de Oosteroever grond van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostende om er appartementen op te bouwen. Kostprijs: 19,5 miljoen euro. 

De bouwgroep mocht in schijven betalen, maar deed dat de laatste jaren niet meer. Daarom stelt Oostende hen in gebreke voor vijf miljoen plus interesten.

2023-01-04 00:00:00 - Bouwgroep Versluys moet terrein op Oosteroever herstellen
Nieuws

Nieuwe bouwaanvraag van bouwgroep Versluys voor Oosteroever zorgt opnieuw voor onrust
Redactie
Versluys Bart Versluys

2023-01-04 00:00:00 - Bouwgroep Versluys moet terrein op Oosteroever herstellen

Nieuwe bouwaanvraag van bouwgroep Versluys voor Oosteroever zorgt opnieuw voor onrust
Beverly Screens Knokke-Heist

Oude bioscoop Beverly Screens in Knokke-Heist maakt plaats voor appartementen
2022-04-04 00:00:00 - Beelden tonen brutale overval op Bart Versluys

Vier jaar cel voor mannen die Bart Versluys van peperduur horloge beroofden

Buurtbewoners krijgen ongelijk in zaak woontorens Groep Versluys in Oostende
2023-09-08 00:00:00 - Rechtszaak tegen Bouwgroep Versluys, omwonenden willen geen extra woontorens op Oosteroever

Rechtszaak tegen Bouwgroep Versluys, omwonenden willen geen extra woontorens op Oosteroever
2023-07-17 00:00:00 - Een nacht voor 3000 euro: poepchique hotel La Réserve opent in Knokke

Een nacht voor 3000 euro: poepchique hotel La Réserve opent in Knokke
