Zo’n 120 actievoerders en bewoners van de Oosteroever zijn vrijdagavond door het centrum van Oostende getrokken om te protesteren tegen geplande bouwwerken naast Fort Napoleon. Ze verzetten zich tegen de plannen van bouwgroep Versluys om op het terrein een hoog gebouw neer te zetten.
Volgens de actievoerders gaat het om beschermd gebied, waarvan de bescherming volgens hen onterecht ter discussie wordt gesteld. “Het gaat om een beschermd gebied dat al 50 jaar beschermd is. En nu vraagt de stad plots om die bescherming op te heffen, enkel om de bouwpromotor tegemoet te komen,” zegt Paul Lingier van Kernverzet Oosteroever.
De plannen kregen eerder al een negatief advies van zowel de Commissie Onroerend Erfgoed als de provincieambtenaar, maar dat stelt de buurtbewoners niet gerust. Zij willen dat het project definitief van tafel verdwijnt.
Spanningen lopen verder op
Intussen escaleert het conflict verder. Groep Versluys kondigde aan voormalig schepen en gemeenteraadslid Yves Miroir te dagvaarden en spreekt van een lastercampagne. Miroir zelf reageert verbaasd: “Ik heb nog niets ontvangen. Ze spreken over belaging, maar ik doe niets meer dan mijn mening geven en zeggen dat ik niet akkoord ga met het project.”
De discussie rond de toekomst van de site aan Fort Napoleon lijkt daarmee nog lang niet beslecht.