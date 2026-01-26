De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen heeft vijf beklaagden veroordeeld voor illegale werken op een terrein aan Oosteroever in Oostende. Het gaat om een zone rond Fort Napoleon die beschermd is als landschap, en waar in principe niet gebouwd of verhard mag worden. De betrokken bouwbedrijven en verantwoordelijken moeten samen meer dan 150.000 euro boete betalen en het terrein opnieuw herstellen.
Het terrein aan de Fortstraat werd in mei 2020 aangekocht door Vuurtorendok nv, een bedrijf dat wordt bestuurd door Versluys Invest nv. Op het terrein werden zonder vergunning afsluitingen geplaatst, reclameborden aangebracht en grote delen bedekt met steenpuin. Zo’n ingreep geldt als een verharding en is vergunningsplichtig, zeker in een beschermd gebied. Die werken werden uitgevoerd door Verhelst Aannemingen nv. Ook het bedrijf zelf en zijn CEO werden mee vervolgd.
Beschermde landschap ontsierd
De beklaagden voerden aan dat ze het terrein enkel hadden ingericht om zandhinder te beperken. Dat zand was daar tijdelijk opgeslagen na werken aan de Victorialaan. Volgens hen ging het niet om een echte verharding, maar om een doorlatende laag die het landschap niet beschadigde. Die redenering werd door de rechtbank verworpen. Ze oordeelde dat de natuurlijke bodem wel degelijk werd afgedekt en dat de ingrepen zichtbaar waren in het beschermde landschap.
“Het beschermde landschap rond Fort Napoleon werd ontsierd door de verharding, de vlaggenmasten en het publiciteitsbord.”
“Het gaat om een duidelijke verharding waarvoor een vergunning nodig was, ongeacht of het gebruikte materiaal water doorlaat”, stelt de rechtbank. Ook het erfgoed werd volgens het vonnis aangetast: “Het beschermde landschap rond Fort Napoleon werd ontsierd door de verharding, de vlaggenmasten en het publiciteitsbord.”
Ook een beroep op onwetendheid werd afgewezen. “Van bedrijven en leidinggevenden met ervaring in bouw- en investeringsprojecten mag worden verwacht dat zij de geldende regels kennen en naleven”, klinkt het.
150.000 euro boetes
Voor het negeren van een stakingsbevel werden Bart Versluys, Verhelst Aannemingen en de CEO van die laatste wel vrijgesproken. Dat bevel was juridisch niet tijdig bevestigd en daardoor vervallen. Voor de andere inbreuken werden ze wel veroordeeld. Vuurtorendok nv en Versluys Invest nv kregen elk een boete van 44.000 euro. Bart Versluys werd veroordeeld tot een boete van 20.000 euro. Verhelst Aannemingen nv kreeg 32.000 euro boete, haar CEO 10.000 euro.
Daarnaast moeten de beklaagden het terrein binnen vier maanden opnieuw in de oorspronkelijke staat brengen. Dat betekent onder meer het verwijderen van het steenpuin, de afsluitingen en de betonnen sokkels. Als dat niet gebeurt, volgt een dwangsom van 500 euro per dag.