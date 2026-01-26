“Het gaat om een duidelijke verharding waarvoor een vergunning nodig was, ongeacht of het gebruikte materiaal water doorlaat”, stelt de rechtbank. Ook het erfgoed werd volgens het vonnis aangetast: “Het beschermde landschap rond Fort Napoleon werd ontsierd door de verharding, de vlaggenmasten en het publiciteitsbord.”

Ook een beroep op onwetendheid werd afgewezen. “Van bedrijven en leidinggevenden met ervaring in bouw- en investeringsprojecten mag worden verwacht dat zij de geldende regels kennen en naleven”, klinkt het.