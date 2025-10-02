Bouwgroep Versluys uit Oostende sleept voormalig schepen Yves Miroir voor de rechter
Yves Miroir (links)
Bouwgroep Versluys uit Oostende sleept voormalig schepen en gemeenteraadslid Yves Miroir voor de rechter. Ze zijn de voortdurende foutieve en lasterlijke uitlatingen beu over hun bouwproject op de Oosteroever, zeggen ze. Volgens Miroir is bouwen op het terrein verboden omdat het beschermd cultuurhistorisch landschap is.
Maar Groep Versluys zegt dat bouwen er wél mag, als Onroerend Erfgoed zijn toelating geeft. Versluys is onlangs wel veroordeeld omdat ze daar zonder vergunning een omheining en reclameborden hadden geplaatst en het terrein hadden geëffend. Natuur- en erfgoedverenigingen protesteren trouwens vanavond met een lichtstoet tegen de bouwplannen op Oosteroever.
