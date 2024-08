"Het is zeker een bijzondere zaak", zegt politicoloog Herwig Reynaert (UGent). "Ik denk zeker, als men een belofte maakt dat er een gemeenteraadszitting of een raadscommissie komt, denk ik dat de kortste pijn, ook politiek gezien, is om die te laten doorgaan."



De oproep van de Oostendse bestuursploeg om de gemoederen te bedaren, wordt wellicht een slag in het water.

"Het is toch heel moeilijk. Je kunt altijd zwijgen in een gemeenteraad. Het is niet omdat er vragen gesteld worden dat je zo nodig een antwoord moet formuleren, maar evident is dat niet."