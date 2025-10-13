Verkeersveiligheid en mobiliteit

Verkeersveiligheid en mobiliteit staan ook hoog op de agenda. De gemeente voorziet 6,7 miljoen euro voor het onderhoud van wegen en voor veilige fietsverbindingen. “Daarnaast behoren de uitbreiding van het woonzorgcentrum en betere zorg voor ouderen die nog thuis wonen tot onze topprioriteiten,” zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem.



Belastingen worden niet verhoogd

Het bestuur slaagt erin om deze investeringen te doen zonder een verhoging van de belastingen. “Met dit meerjarenplan kiest Langemark-Poelkapelle voor realistische maar ambitieuze projecten. De combinatie van zorgzame dorpen, kansen voor jongeren, ruimte voor verenigingen, duurzame keuzes en een solide financiële basis vormt de rode draad van dit plan. De keuzes die we nu maken rond infrastructuur en dienstverlening zijn fundamenteel voor later. We leggen de bouwstenen voor een warme, toekomstbestendige gemeente, zodat het volgende bestuur meteen kan doorpakken.”