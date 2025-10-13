10°C
Aanmelden
Nieuws
Langemark-Poelkapelle

Meer­ja­ren­plan Lan­ge­mark-Poel­ka­pel­le: nieu­we jeugd- en vrije­tijds­si­te is belang­rijk­ste investering

Aveve langemark

Langemark-Poelkapelle investeert de komende 6 jaar 23 miljoen euro, vooral in ouderenzorg, verenigingen en verkeersveiligheid. Dat staat te lezen in het meerjarenplan 2026-2031, waar de gemeenteraad volgende week maandag over moet stemmen.

De grootste hap in het budget, 4,1 miljoen euro, gaat naar de nieuwe jeugd- en vrijetijdssite in de oude AVEVE-gebouwen in de Boezingestraat. Daar zullen onder meer de twee chiro's, de KLJ, studentenclub Moeder Bakelandt en de muziekschool en de harmonie onderdak vinden. Er gaat ook 2,2 miljoen naar de verdere uitbouw van de sportsite, met een nieuwbouw voor VK Langemark-Poelkapelle. De herbestemming van de kerk van Bikschote zal ruim 1 miljoen kosten.

Lieven vanbelleghem langemark eed
Nieuws

Burgemeester Lieven Vanbelleghem uit Langemark-Poelkapelle: “onze vrijetijdscampus staat op 1”

Verkeersveiligheid en mobiliteit

Verkeersveiligheid en mobiliteit staan ook hoog op de agenda. De gemeente voorziet 6,7 miljoen euro voor het onderhoud van wegen en voor veilige fietsverbindingen. “Daarnaast behoren de uitbreiding van het woonzorgcentrum en betere zorg voor ouderen die nog thuis wonen tot onze topprioriteiten,” zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem.

Belastingen worden niet verhoogd

Het bestuur slaagt erin om deze investeringen te doen zonder een verhoging van de belastingen. “Met dit meerjarenplan kiest Langemark-Poelkapelle voor realistische maar ambitieuze projecten. De combinatie van zorgzame dorpen, kansen voor jongeren, ruimte voor verenigingen, duurzame keuzes en een solide financiële basis vormt de rode draad van dit plan. De keuzes die we nu maken rond infrastructuur en dienstverlening zijn fundamenteel voor later. We leggen de bouwstenen voor een warme, toekomstbestendige gemeente, zodat het volgende bestuur meteen kan doorpakken.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Gemeenteraadsverkiezingen 2024 Meerjarenplan

Meest gelezen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe
Nieuws

Koningspaar viert volgende week in Nieuwpoort 75 jaar Samana en 40 jaar Ter Duinen
2016-11-07 00:00:00 - ComingWorldRememberMe wint prestigieuze Britse award
Nieuws

Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen
Kettingbotsing
Nieuws

Ongeval én kettingbotsing met zes voertuigen op E17 in Kortrijk-Oost

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Foto Zonnebeke college

Meerjarenplan: Zonnebeke investeert bijna 25 miljoen euro, voor elke deelgemeente wat wils
Koksijde

Koksijde plant 140 miljoen euro aan investeringen tegen 2031
Staden

Staden investeert 28 miljoen euro in sport, veiligheid en infrastructuur
Poperinge

Poperinge investeert 45 miljoen euro in stadsontwikkeling en cultuur
Izegem

"Trekpleisters verdwijnen": geen openluchtbad én geen museum in meerjarenplan Izegem
Wingene meerjarenplan

Ambitieus meerjarenplan Wingene stoot op kritiek: “torenhoge schuld"
Aanmelden