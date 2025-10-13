Meerjarenplan Langemark-Poelkapelle: nieuwe jeugd- en vrijetijdssite is belangrijkste investering
Langemark-Poelkapelle investeert de komende 6 jaar 23 miljoen euro, vooral in ouderenzorg, verenigingen en verkeersveiligheid. Dat staat te lezen in het meerjarenplan 2026-2031, waar de gemeenteraad volgende week maandag over moet stemmen.
De grootste hap in het budget, 4,1 miljoen euro, gaat naar de nieuwe jeugd- en vrijetijdssite in de oude AVEVE-gebouwen in de Boezingestraat. Daar zullen onder meer de twee chiro's, de KLJ, studentenclub Moeder Bakelandt en de muziekschool en de harmonie onderdak vinden. Er gaat ook 2,2 miljoen naar de verdere uitbouw van de sportsite, met een nieuwbouw voor VK Langemark-Poelkapelle. De herbestemming van de kerk van Bikschote zal ruim 1 miljoen kosten.
Verkeersveiligheid en mobiliteit
Verkeersveiligheid en mobiliteit staan ook hoog op de agenda. De gemeente voorziet 6,7 miljoen euro voor het onderhoud van wegen en voor veilige fietsverbindingen. “Daarnaast behoren de uitbreiding van het woonzorgcentrum en betere zorg voor ouderen die nog thuis wonen tot onze topprioriteiten,” zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem.
Belastingen worden niet verhoogd
Het bestuur slaagt erin om deze investeringen te doen zonder een verhoging van de belastingen. “Met dit meerjarenplan kiest Langemark-Poelkapelle voor realistische maar ambitieuze projecten. De combinatie van zorgzame dorpen, kansen voor jongeren, ruimte voor verenigingen, duurzame keuzes en een solide financiële basis vormt de rode draad van dit plan. De keuzes die we nu maken rond infrastructuur en dienstverlening zijn fundamenteel voor later. We leggen de bouwstenen voor een warme, toekomstbestendige gemeente, zodat het volgende bestuur meteen kan doorpakken.”