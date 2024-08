Maar het stadsbestuur last nu een 'moratorium' op het dossier in, kondigt het woensdagavond aan in een persbericht, om "de sereniteit" te laten terugkeren. "Dit in het belang van ons prachtig Thermae Palace, en bij uitbreiding van de Stad Oostende en alle Oostendenaars, en zelfs van heel Vlaanderen."

Tot midden oktober, en dus tot na de gemeenteraadsverkiezingen, wordt er niets beslist of gecommuniceerd. "Dit dossier moet worden opgenomen door de nieuwe te vormen Vlaamse regering en het nieuwe verkozen stadsbestuur", klinkt het. "Op dit moment in de legislatuur kunnen en mogen er trouwens sowieso geen grote beslissingen met financiële gevolgen genomen worden. We hopen dat iedereen zich hierbij kan aansluiten en dat er na de verkiezingen zo snel mogelijk voortgewerkt kan worden aan de redding van het volledige monument."