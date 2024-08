Het was onafhankelijk raadslid Yves Miroir die tijdens de gemeenteraad opmerkte dat de private uitbater van het Thermae Palace Hotel aandelen kocht bij het bedrijf dat projectmanager is in het dossier van de renovatie van het Thermae Palace. "Dat staat simpelweg te lezen in het Belgisch Staatsblad", zegt Miroir. "De projectmanager moet neutraal zijn, maar een van de uitbaters heeft wel aandelen bij dat bedrijf. Ik vraag me af in hoeverre hier sprake is van voorkennis."