Tommelein schrijf nu een open brief naar Jambon én de nieuwe formateur: Mathias Diependaele (N-VA) om het onderwerp te bespreken tijdens de onderhandelingen in Brussel. "Ik weet dat dit niet Antwerpen of Gent is, maar Oostende is een belangrijke stad aan de kust. Thermae Palace is een uitstraling voor heel Vlaanderen."

In de brief klaagt de burgemeester ook de geplande nieuwbouwwoningen aan. Die zouden nodig zijn om het renovatieproject van het Thermea hotel gefinancierd te krijgen. Maar Tommelein en de Oostendenaars staan niet voor dat idee te springen. Liever ziet hij meer geld voor de renovatie, dan een residentiële oplossing.