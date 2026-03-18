Klei­ne kunst maakt gro­te indruk op ten­toon­stel­ling Sta­tu­et­tes’

Sommige kunstwerken maken indruk door hun grootte. Maar in Oostende pakt Muzee uit met net het tegenovergestelde. 'Statuettes' is een tentoonstelling met stuk voor stuk kleine beeldjes uit brons, steen, terracotta, hout of gips. De verrassende expo opent zaterdag in de Venetiaanse Gaanderijen op de dijk.

Stefan Huygebaert, curator: “We tonen kleine beelden die thuis bij de mensen stonden en staan. Uit onze eigen collectie maar ook met een aantal bruiklenen waaronder prachtige werken van Yvonne Serruys, een beeldhouwster uit Menen, die daar enkele jaren geleden haar eigen tentoonstelling kreeg.

Menselijke figuren

De beeldjes in de tentoonstelling zijn vaak klein. Het zijn kleine werken die je makkelijk kan verplaatsen. Meestal gaat het om menselijke figuren. Bedoeld om op een rek of op de schouw te zetten. “We zien hoe een kleine sculptuur een functie krijgt in een interieur. We hebben met een knipoog naar designmusea een eclectisch ensemble samengebracht. Met sculpturen met een nutsfunctie. Een lampenkap, een presse-papier of een bloempot.”

Dodenmaskers

De meeste stukken komen uit de collectie van Muzee zelf. En daar zitten ook heel wat dodenmaskers bij. “Een gebruik dat tot halverwege de twintigste eeuw bestond om doden te herinneren. Zoals Constant Permeke of de handen van Spilliaert. Maar we tonen hier ook opnieuw leven maskers. Levende gezichten van de zussen van Yvonne Serruys.”

Het is aanlokkelijk, maar je mag de sculpturen niet aanraken. Er staan wel enkele containers waar je de werken kan voelen. In de tentoonstelling ook nog drie grote werken van Wim Delvoye uit Wervik waaronder een installatie, een betonmolen in houtsnijwerk en een vroeg werk op tapijt.

'Statuettes' in de Venetiaanse Gaanderijen loopt nog tot het eind van het jaar.

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Mu.ZEE

