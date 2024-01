Alleen heeft Oostende nog geen akkoord met de Vlaamse overheid voor die verhuizing. Maar Vlaams minister-president Jan Jambon, ook bevoegd voor cultuur, wil daar nu snel werk van maken. Hij herhaalt wel dat Thermae Palace niet genoeg opslagruimte heeft.

Jan Jambon, Vlaams minister van Cultuur: “Ik vind het interessant genoeg als opportuniteit om te onderzoeken, dus dat moet onderzocht worden. En dat moeten we nu snel doen. Want Oostende zal ook wel snel willen weten of ze met dat project kunnen doorgaan. En wat timing betreft: ik denk dat we dat nu snel moeten doen. Laten we zeggen dat we dat onderzoek nog voor het eind van deze legislatuur afronden."