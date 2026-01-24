16°C
Bredene

Nieu­we bur­ge­mees­ter van Bre­de­ne Kel­ly Spil­lier legt de eed af bij de gouverneur

Eed kelly

In Brugge heeft de nieuwe burgemeester van Bredene Kelly Spillier de eed afgelegd bij de provinciegouverneur. Spillier is 42. Ze wordt de eerste vrouwelijke burgemeester in Bredene en ze volgt partijgenoot Steve Vandenberghe op die na 17 jaar de fakkel doorgeeft. 

Spillier is een maand geleden al benoemd, maar het afleggen van de eed maakt het nu officieel.

En daarmee kan Kelly Spillier nu echt aan de slag. Ooit was ze de eerste  vrouwelijk hoofdredder op het strand, nu de eerste vrouwelijke burgemeester in Bredene. In Bredene is ze zowel een keuze voor continuïteit als voor vernieuwing. Ooit was ze de eerste vrouwelijk hoofdredder op het strand, nu de eerste vrouwelijke burgemeester in Bredene. Volgens haar is er veel werk aan de winkel.

Kelly Spillier
Nieuws

Kelly Spillier eerste vrouwelijke burgemeester van Bredene
Redactie
Gemeenteraadsverkiezingen 2024

