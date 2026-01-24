Spillier is een maand geleden al benoemd, maar het afleggen van de eed maakt het nu officieel.

En daarmee kan Kelly Spillier nu echt aan de slag. Ooit was ze de eerste vrouwelijk hoofdredder op het strand, nu de eerste vrouwelijke burgemeester in Bredene. In Bredene is ze zowel een keuze voor continuïteit als voor vernieuwing. Volgens haar is er veel werk aan de winkel.