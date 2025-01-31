In Bredene heeft Kelly Spillier tijdens de gemeenteraad officieel de eed afgelegd als burgemeester. Daarmee schrijft de kustgemeente geschiedenis: Spillier is de eerste vrouwelijke burgemeester van Bredene.
Kelly Spillier is geen onbekende in de Bredense politiek. De socialiste is lerares zedenleer, was vroeger hoofdredder aan zee en bekleedde al verschillende schepenambten. In haar eerste toespraak als burgemeester benadrukte ze het belang van inspraak en sprak ze haar respect uit voor de vrouwen die haar in de lokale politiek zijn voorgegaan. “Met deze frisse start en met hoop zet ik samen met jullie mijn eerste stappen in mijn burgemeesterschap,” klonk het.
Afscheid na 31 jaar politiek
De eedaflegging betekende ook het definitieve politieke afscheid van Steve Vandenberghe, die 31 jaar actief was in de Bredense politiek en 16 jaar burgemeester was. “Ik heb me altijd enorm verantwoordelijk gevoeld, met passie en liefde voor de gemeente en haar inwoners,” zei hij. Vandenberghe kiest nu voor een leven buiten de politiek en wordt CEO van een federatie in de dienstenchequessector.
Nog eed bij gouverneur
Kelly Spillier moet haar eed binnenkort nog afleggen bij West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. Op een volgende gemeenteraad wordt ook de raadsvoorzitter vervangen, opnieuw door een vrouw, wat de machtswissel in Bredene extra in de verf zet.