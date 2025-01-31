Kelly Spillier is geen onbekende in de Bredense politiek. De socialiste is lerares zedenleer, was vroeger hoofdredder aan zee en bekleedde al verschillende schepenambten. In haar eerste toespraak als burgemeester benadrukte ze het belang van inspraak en sprak ze haar respect uit voor de vrouwen die haar in de lokale politiek zijn voorgegaan. “Met deze frisse start en met hoop zet ik samen met jullie mijn eerste stappen in mijn burgemeesterschap,” klonk het.