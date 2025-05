"Het moment voelt heden juist aan om een nieuwe richting in te slaan," zegt Vandenberghe (53). "Niet uit noodzaak, maar vanuit een diep persoonlijk inzicht en gevoel. Het burgemeesterschap is mijn tweede kind. Ik neem er met trots, dankbaarheid en warme herinneringen afscheid van."



De overgang naar een nieuwe ploeg en burgemeester gebeurt zorgvuldig en met oog voor continuïteit, zegt zijn partij Vooruit.



Vandenberghe blijft beschikbaar tot uiterlijk begin januari 2026, bij de start van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031. Maar een eerdere overdracht is bespreekbaar en zeker realistisch als de ploeg daar klaar voor is, zegt Vooruit.



"Net als bij mijn afscheid als schooldirecteur, laat ik mijn team niet zomaar achter. Ik wil hen vanaf morgen alle ruimte geven om in vertrouwen hun weg verder te zetten. Ik zal hen daarbij helpen en ondersteunen zo lang dit nodig is. Dit doen we met respect en in onderling overleg."