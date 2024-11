Vooruit is in Bredene al 36 jaar aan de macht. Steve Vandenberghe is er al 18 jaar burgemeester en doet daar nog eens zes jaar bij. De nieuwe ploeg wil het beste uit het verleden verderzetten en tegelijk nieuwe wegen inslaan. Centraal staat een serie maatregelen op vlak van openbaar domein, kind en jeugd, bestuurlijke vernieuwing, inspraak, economie en toerisme en sociaal beleid.



"Er komen masterplannen voor voetpaden, fietspaden, zitbanken en openbare toiletten. Het masterplan SAS wordt in deze legislatuur afgewerkt en er wordt onmiddellijk gestart aan het masterplan Dorp. We voeren een klimaatplan uit en we investeren in de wijkcentra en creatieve initiatieven voor kind en jeugd", zegt een trotste burgemeester.

Dit is het nieuwe schepencollege: