Nieuws

Slechts 10% van West-Vlaam­se scho­len krij­gen sub­si­dies voor pro­ject Natuur in je school’

Speelplaats 't Jonkerschooltje

Illustratiefoto

Slechts 10% van de West-Vlaamse scholen krijgen subsidies voor het project 'Natuur in je school' van de Vlaamse regering, dat kwam Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck van Vooruit te weten. 50 scholen dienden een aanvraag in om hun speelplaats groener te maken, maar slechts vijf scholen kregen subsidies.

Met het project 'Natuur in je school' wil de Vlaamse regering middelen vrijmaken voor scholen om hun speelplaats te ontharden. Meer groen zorgt voor betere resultaten bij leerlingen en meer welzijn voor zowel leerlingen als leerkrachten en ander personeel. Nu blijkt echter dat slechts 10% van de West-Vlaamse scholen subsidies kreeg. “Het voorziene budget van drie miljoen bleek veel te klein. De goesting en nood bij onze West-Vlaamse scholen is veel groter dan het beschikbare budget”, aldus Werbrouck.

"De goesting en nood bij onze West-Vlaamse scholen is veel groter dan het beschikbare budget.”

Gianna Werbrouck, Vlaams parlementslid van Vooruit

In 2025 dienden 196 scholen een aanvraag in en kregen 30 scholen subsidies ter waarde van drie miljoen euro. Ter vergelijking, in 2024 kreeg het dubbele nog subsidies. In 2023 kregen nog 167 scholen subsidies.

Robbe Temmerman
Vooruit Vlaamse Regering Jo Brouns

