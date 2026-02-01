Met het project 'Natuur in je school' wil de Vlaamse regering middelen vrijmaken voor scholen om hun speelplaats te ontharden. Meer groen zorgt voor betere resultaten bij leerlingen en meer welzijn voor zowel leerlingen als leerkrachten en ander personeel. Nu blijkt echter dat slechts 10% van de West-Vlaamse scholen subsidies kreeg. “Het voorziene budget van drie miljoen bleek veel te klein. De goesting en nood bij onze West-Vlaamse scholen is veel groter dan het beschikbare budget”, aldus Werbrouck.