In 2020 noteerde de politie in West-Vlaanderen 23 ongevallen waarbij een e-step betrokken was. In 2023 waren dat er 103. Die trend is in alle provincies te zien. In drie jaar tijd viel er ook één dode. De meeste ongevallen met e-steps gebeurden in 2023 in Kortrijk (15), Roeselare (12) en Brugge (10).