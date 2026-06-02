Politie Brugge heeft vrijdag een grootschalige controleactie gehouden gericht op tweewielers. Op ’t Zand werden bromfietsen, elektrische steps, fatbikes en elektrische fietsen gecontroleerd. Daarnaast reden drie motorrijders en drie leden van het fietsinterventieteam rond in de stad voor mobiele controles.

De actie kadert binnen de provinciale controleactie ‘2Wheels’, een initiatief van de West-Vlaamse politiezones, het parket en de gouverneur. Daarbij gaat extra aandacht naar de verkeersveiligheid van tweewielers, een groep die volgens de politie bijzonder kwetsbaar is in het verkeer.