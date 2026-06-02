“Ze haalden 43 en 47 km/u”: Politie Brugge haalt opgefokte e‑steps en bromfietsen uit het verkeer
© Politie Brugge
Bij een gerichte verkeersactie voor tweewielers op ’t Zand in Brugge heeft de politie verschillende overtredingen vastgesteld. Vooral opgefokte bromfietsen sprongen in het oog. Ook twee elektrische steps die veel sneller reden dan toegelaten, werden uit het verkeer gehaald en zullen vernietigd worden.
Politie Brugge heeft vrijdag een grootschalige controleactie gehouden gericht op tweewielers. Op ’t Zand werden bromfietsen, elektrische steps, fatbikes en elektrische fietsen gecontroleerd. Daarnaast reden drie motorrijders en drie leden van het fietsinterventieteam rond in de stad voor mobiele controles.
De actie kadert binnen de provinciale controleactie ‘2Wheels’, een initiatief van de West-Vlaamse politiezones, het parket en de gouverneur. Daarbij gaat extra aandacht naar de verkeersveiligheid van tweewielers, een groep die volgens de politie bijzonder kwetsbaar is in het verkeer.
85 Voertuigen gecontroleerd
In de controlepost werden 63 bromfietsen, 13 elektrische steps en 9 fatbikes of elektrische fietsen gecontroleerd. De politie stelde daarbij heel wat overtredingen vast. Opvallend zijn vooral de negen opgefokte bromfietsen. Zes bromfietsen waren opgevoerd van klasse A naar klasse B, één voertuig beschikte bovendien over een afstelsysteem. Twee andere bromfietsen bleken zelfs zo sterk opgevoerd dat ze als motorfiets beschouwd worden.
Ook bij de elektrische steps werden zware overtredingen vastgesteld. Twee bestuurders reden veel sneller dan wettelijk toegelaten. Eén step haalde 43 kilometer per uur, een andere zelfs 47 kilometer per uur. Beide voertuigen worden vernietigd.
Andere overtredingen
Verder stelde de politie onder meer vijf overtredingen vast van bromfietsers die door een voetgangerszone reden, twee bromfietsers zonder helm, vier gevallen van gsm-gebruik op de fiets en twee overtredingen voor inhalen in een fietszone.
Daarnaast kregen twee bromfietsen een waarschuwing voor ontbrekende of defecte zijspiegels en werden drie bestuurders gewaarschuwd omdat ze hun verzekeringsdocumenten niet konden voorleggen.
© Politie Brugge