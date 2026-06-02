19°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Ze haal­den 43 en 47 km/​u”: Poli­tie Brug­ge haalt opge­fok­te e‑steps en brom­fiet­sen uit het verkeer

Controle tweewielers

© Politie Brugge

Bij een gerichte verkeersactie voor tweewielers op ’t Zand in Brugge heeft de politie verschillende overtredingen vastgesteld. Vooral opgefokte bromfietsen sprongen in het oog. Ook twee elektrische steps die veel sneller reden dan toegelaten, werden uit het verkeer gehaald en zullen vernietigd worden.

Politie Brugge heeft vrijdag een grootschalige controleactie gehouden gericht op tweewielers. Op ’t Zand werden bromfietsen, elektrische steps, fatbikes en elektrische fietsen gecontroleerd. Daarnaast reden drie motorrijders en drie leden van het fietsinterventieteam rond in de stad voor mobiele controles.

De actie kadert binnen de provinciale controleactie ‘2Wheels’, een initiatief van de West-Vlaamse politiezones, het parket en de gouverneur. Daarbij gaat extra aandacht naar de verkeersveiligheid van tweewielers, een groep die volgens de politie bijzonder kwetsbaar is in het verkeer.

85 Voertuigen gecontroleerd

In de controlepost werden 63 bromfietsen, 13 elektrische steps en 9 fatbikes of elektrische fietsen gecontroleerd. De politie stelde daarbij heel wat overtredingen vast. Opvallend zijn vooral de negen opgefokte bromfietsen. Zes bromfietsen waren opgevoerd van klasse A naar klasse B, één voertuig beschikte bovendien over een afstelsysteem. Twee andere bromfietsen bleken zelfs zo sterk opgevoerd dat ze als motorfiets beschouwd worden.

Controle tweewielers Brugge 2
Controle tweewielers Brugge 3

Ook bij de elektrische steps werden zware overtredingen vastgesteld. Twee bestuurders reden veel sneller dan wettelijk toegelaten. Eén step haalde 43 kilometer per uur, een andere zelfs 47 kilometer per uur. Beide voertuigen worden vernietigd.

Andere overtredingen

Verder stelde de politie onder meer vijf overtredingen vast van bromfietsers die door een voetgangerszone reden, twee bromfietsers zonder helm, vier gevallen van gsm-gebruik op de fiets en twee overtredingen voor inhalen in een fietszone. 

Daarnaast kregen twee bromfietsen een waarschuwing voor ontbrekende of defecte zijspiegels en werden drie bestuurders gewaarschuwd omdat ze hun verzekeringsdocumenten niet konden voorleggen.

Controle tweewielers Brugge 1

© Politie Brugge

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Politiezone Brugge E-step Bromfietsen

Meest gelezen

Ongeval Moorsele2
Nieuws
Update

Ongeval E403 Moorsele: autobestuurster gewond naar ziekenhuis
Vluchtongeval 2
Nieuws

Diefstal loopt uit de hand in Lendelede: slachtoffer meegesleurd met vluchtwagen
Molenstraat1
Nieuws
Update

Peuter (2) overleden na val in gracht in Middelkerke: "Zoiets zal nog lang nazinderen"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Parkeerbeleid school Kortrijk

“Voor vijf minuten betaal je al 1,80 euro”: Ouders protesteren tegen betalend parkeren aan school in Kortrijk
Brandweer Izegem

Vier kilometer lang mazoutspoor veroorzaakt gladde wegen in Izegem: "Wees extra voorzichtig"
Ongeval Waregem

Franse wagen crasht na achtervolging bij De Vlecht in Waregem: zes mannen opgepakt
Wereldfietsdag gevierd met donuts langs vernieuwde fietssnelweg in Roeselare
Update

Wereldfietsdag gevierd met donuts langs vernieuwde fietssnelweg in Roeselare
Brandweer rukt uit voor lading aardappelen op Pilkemseweg in Ieper: "De rijweg is volledig afgesloten"

Brandweer rukt uit voor lading aardappelen op Pilkemseweg in Ieper: "De rijweg is volledig afgesloten"
Werken voor heraanleg Abdijbekestraat en omgeving gestart in Brugge

Werken aan Abdijbekestraat in Brugge officieel van start: "De werken moeten afgerond zijn tegen het voorjaar van 2027"
Aanmelden