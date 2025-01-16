De feiten speelden zich af in de nacht van 13 januari vorig jaar rond 4.30 uur in de Prins Albertlaan in Izegem. Een 29-jarige man uit Kachtem reed er een 20-jarige vrouw uit Izegem aan die met haar e-step op weg was naar haar werk.

De impact was bijzonder zwaar. Volgens het onderzoek werd de vrouw na de aanrijding bijna een kilometer meegesleurd op de kap van de wagen. Daarna legde de bestuurder haar in de graskant langs de weg en pleegde hij vluchtmisdrijf. Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.