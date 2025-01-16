Man die e‑stepper bijna kilometer meesleurde na aanrijding krijgt voorwaardelijke celstraf
De man die in Izegem een jonge vrouw op haar e-step aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en tien maanden. Het slachtoffer werd na de aanrijding bijna een kilometer meegesleurd op de kap van de wagen. De bestuurder reed onder invloed van alcohol en drugs en had bovendien een rijverbod.
De feiten speelden zich af in de nacht van 13 januari vorig jaar rond 4.30 uur in de Prins Albertlaan in Izegem. Een 29-jarige man uit Kachtem reed er een 20-jarige vrouw uit Izegem aan die met haar e-step op weg was naar haar werk.
De impact was bijzonder zwaar. Volgens het onderzoek werd de vrouw na de aanrijding bijna een kilometer meegesleurd op de kap van de wagen. Daarna legde de bestuurder haar in de graskant langs de weg en pleegde hij vluchtmisdrijf. Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.
Onder invloed van alcohol en drugs
De politie kon de bestuurder korte tijd later oppakken in zijn woning. Uit het onderzoek van politiezone RIHO bleek dat hij op het moment van het ongeval zwaar onder invloed was van alcohol en cocaïne. Bovendien had hij geen geldig rijbewijs en reed hij ondanks een rijverbod.
Uit het onderzoek bleek ook dat de man veel te snel reed. Hij haalde volgens de verkeersdeskundige een snelheid van minstens 115 kilometer per uur waar slechts 70 kilometer per uur toegelaten is.
Voorwaardelijke celstraf
De 29-jarige Kachtemnaar heeft al meerdere veroordelingen op z'n strafblad, onder meer door zijn drugs- en alcoholproblematiek. De rechter veroordeelt hem nu tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en tien maanden. De periode die hij in voorhechtenis zat blijft wel effectief. Daarnaast krijgt hij opnieuw een rijverbod van twee jaar en moet hij zich laten begeleiden.
De zaak kwam ook voor de correctionele rechtbank omdat de man het slachtoffer na het ongeval zou hebben bestolen, maar daarvoor werd hij niet schuldig bevonden.