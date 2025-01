In Izegem is een man (29) aangehouden na het ongeval van maandagmorgen waarbij een vrouw (20) op de e-step zwaar gewond is geraakt. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder onder invloed was van alcohol en drugs. Bovendien had hij ook geen geldig rijbewijs. Dat laat het parket weten.



"In de Prins Albertlaan in Izegem vond op maandag 13 januari, omstreeks 04.30 uur, een zwaar verkeersongeval plaats", zegt de woordvoerster van het West-Vlaams parket.



"Een personenwagen reed een 20-jarige vrouw aan die zich op een step verplaatste. De jonge vrouw uit Izegem werd zwaargewond aangetroffen in de graskant, enkele honderden meters verderop. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar."