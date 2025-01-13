Vooruit vraagt dat minister Brouns bij zijn nieuwe tariefvoorstel rekening houdt met deze grote verschillen en pleit voor gelijke en betaalbare tarieven in heel Vlaanderen. “Een eerlijke waterfactuur maakt echt het verschil voor wie het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen,” besluit Bekaert.

Nog volgens Vooruit zou een fusie van de watermaatschappijen mee zorgen voor een uniform tarief voor drinkwater.