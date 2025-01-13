Prijs drinkwater blijft verschillen, binnen West-Vlaanderen: Vooruit wil eerlijke factuur
Binnen West-Vlaanderen betalen inwoners nog altijd sterk uiteenlopende prijzen voor drinkwater. Volgens Vlaams Parlementslid Simon Bekaert van Vooruit loopt het verschil tussen de goedkoopste en duurste gemeenten op tot meer dan 125 euro per jaar voor een gemiddeld gezin.
“In Knokke kost 1000 liter water 11,67 euro, terwijl in Brugge, Oostende en andere Farys-gemeenten hetzelfde water 12,83 euro kost,” zegt Bekaert. “Dat is een flinke meerkost voor gezinnen en een onlogische ongelijkheid binnen één provincie.”
"Vaste kosten minder doorwegen"
Volgens Bekaert hebben ook alleenstaanden het zwaar te verduren. Het vaste deel van de factuur wordt per adres gerekend, waardoor singles evenveel betalen als gezinnen, terwijl het variabele deel van de factuur afhankelijk is van het verbruik. “Vaste kosten moeten minder zwaar doorwegen, zo maken we de factuur eerlijker,” aldus Bekaert.
Fusie watermaatschappijen?
Vooruit vraagt dat minister Brouns bij zijn nieuwe tariefvoorstel rekening houdt met deze grote verschillen en pleit voor gelijke en betaalbare tarieven in heel Vlaanderen. “Een eerlijke waterfactuur maakt echt het verschil voor wie het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen,” besluit Bekaert.
Nog volgens Vooruit zou een fusie van de watermaatschappijen mee zorgen voor een uniform tarief voor drinkwater.
Zo verschilt het drinkwater in onze provincie
- Goedkoopste: Knokke (AGSO Knokke-Heist) €11,6674 per duizend liter water
- Duurste: De Haan, Jabbeke, Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Middelkerke, Oostende, Oostkamp, Wingene, Zuienkerke (Farys ) - €12,83 per duizend liter water