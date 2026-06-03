“Normaal gezien bestaat het kraanwater bij jou thuis uit een mengeling van ons kraanwater én kraanwater dat we aankopen bij een ander waterbedrijf. Na onderzoek weten we nu dat de geur- en smaakmeldingen te maken hebben met het water dat we aankopen. We hebben onze waterbevoorrading aangepast zodat je voorlopig enkel nog van ons kraanwater krijgt. De geur en smaak van je water kunnen wel nog enkele dagen een beetje anders zijn.”

Exacte oorzaak wordt onderzocht

Op dit moment wordt verder onderzocht wat de exacte oorzaak is van de veranderingen in geur en smaak. De Watergroep voert op dit moment verschillende analyses en staalnames uit. De meest recente metingen wijzen niet op kwaliteitsafwijkingen. “We volgen de komende dagen de waterkwaliteit van heel dichtbij op. Tot we 100% zeker weten wat er aan de hand was, blijven de inwoners van Menen en Wervik voorlopig enkel water vanuit onze eigen waterproductiecentra krijgen.”