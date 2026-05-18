Drink­wa­ter onder vuur: helft West-Vla­min­gen kiest voor flessen

Drinkwater

Vier op vijf van de West-Vlaamse gezinnen beschouwt het drinkwater uit de kraan als veilig. Dat blijkt uit de gezinsbarometer, een kwartaalbevraging van de Gezinsbond bij haar leden. Vijftien procent van de West-Vlamingen vindt het kraantjeswater niet veilig genoeg. In onze provincie grijpt meer dan de helft van de ondervraagden naar flessenwater om de dorst te lessen.

De laatste maanden is er heel wat commotie over ons drinkwater door PFAS, pesticiden en triazolen. Net voor de goedkeuring van het drinkwaterplan peilde de Gezinsbond Vlaanderen bij 1000 gezinnen naar het consumentenvertrouwen.

Pieter Ledeganck, Gezinsbond: "In West-Vlaanderen vertrouwt 15% het echt niet. We vinden niet dat het nog veilig is voor de gezondheid. 90% vertrouwt de normen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze het water dat uit de kraan komt ook vertrouwen. Je hebt ongeveer 10% die het pas vertrouwen als ze het zelf nog eens gefilterd hebben."

Flessenwater

In West-Vlaanderen drinkt 51% van de gezinnen geen water uit de kraan, maar flessenwater uit de winkel. Het wantrouwen is groot en veel gezinnen shoppen goedkoop water in Noord-Frankrijk. Bijna de helft van alle ondervraagden vindt de drinkwaterfactuur te duur.

Pieter Ledeganck: "Het nadeel van flessenwater is dat er natuurlijk een enorme milieu-impact is. Uit het onderzoek dat wij gevoerd hebben samen met de UGent, blijkt ook dat er zeker bij de plastic flessen een hoger risico is op microplastics en eventueel ook op een aantal hormoonverstorende stoffen die uit het plastic in het water kunnen lekken."

Regenwater﻿

West-Vlaanderen is koploper op het vlak van regenputten en het gebruik van regenwater.

Pieter Ledeganck: "Drie op vier gezinnen heeft een regenwaterput, wat in de andere provincies een stuk lager ligt. De helft van de gezinnen gebruikt het regenwater ook bijvoorbeeld om de toiletten door te spoelen."

Kindnorm

Tot slot pleit de gezinsbond ook voor een ‘kindnorm’ als het gaat om de kwaliteit van drinkwater. Ze willen strenge drempelwaarden, omdat kinderen gevoeliger zijn voor pesticiden, PFAS of triazool terwijl ze nog volop ontwikkelen.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Drinkwater

