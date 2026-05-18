De laatste maanden is er heel wat commotie over ons drinkwater door PFAS, pesticiden en triazolen. Net voor de goedkeuring van het drinkwaterplan peilde de Gezinsbond Vlaanderen bij 1000 gezinnen naar het consumentenvertrouwen.

Pieter Ledeganck, Gezinsbond: "In West-Vlaanderen vertrouwt 15% het echt niet. We vinden niet dat het nog veilig is voor de gezondheid. 90% vertrouwt de normen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze het water dat uit de kraan komt ook vertrouwen. Je hebt ongeveer 10% die het pas vertrouwen als ze het zelf nog eens gefilterd hebben."

