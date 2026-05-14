Geen spo­ren van Oxa­myl gevon­den in spaar­bek­ken van Blankaart

Uit staalname van De Watergroep in het spaarbekken van de Blankaart blijkt nu ook dat er helemaal geen Oxamyl in zit. Vorige week kwam een grote vervuiling met Oxamyl, een verboden pesticide tegen wormpjes, aan het licht in de Grote Kemmelbeek. De beek staat in verbinding met het spaarbekken voor drinkwater.

Veel vaker dan vroeger neemt De Watergroep stalen. In het onttrekkingsgebied is dat minstens tweewekelijks, zo is ook de vervuiling ontdekt. Op strategische punten is dat tot twee keer per week en aan de innamepunten is permanente online monitoring. Intussen is het FAVV een onderzoek gestart  om de vervuiler op te sporen. Minister Brouns wijst er op dat 'sneller opsporen en aanpakken' past in het Vlaamse Drinkwaterplan.

Dankzij de staalnames kan De Watergroep verzekeren dat er geen Oxamyl zit in het kraantjeswater.

Minister Brouns laat bron van vervuiling met verboden pesticide versneld opsporen: “tot op het bot uitzoeken”
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Drinkwater Pesticiden Landbouw

