Veel vaker dan vroeger neemt De Watergroep stalen. In het onttrekkingsgebied is dat minstens tweewekelijks, zo is ook de vervuiling ontdekt. Op strategische punten is dat tot twee keer per week en aan de innamepunten is permanente online monitoring. Intussen is het FAVV een onderzoek gestart om de vervuiler op te sporen. Minister Brouns wijst er op dat 'sneller opsporen en aanpakken' past in het Vlaamse Drinkwaterplan.

Dankzij de staalnames kan De Watergroep verzekeren dat er geen Oxamyl zit in het kraantjeswater.