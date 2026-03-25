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Kuurne

UPDA­TE: Nog steeds veel ondui­de­lijk­he­den over ver­dach­te situ­a­tie in Kuur­ne waar­bij veel poli­tie aan­we­zig is

kuurne gijzeling

In Kuurne is een grote politieactie aan de gang na een verdachte situatie in een woning. Volgens de eerste informatie heeft een persoon zich in de woning verschanst. De politie en speciale eenheden zijn ter plaatse.

De politie onderzoekt momenteel de omstandigheden van het incident. Het is voorlopig niet duidelijk of zich nog andere personen in de woning bevinden of dat er sprake is van wapens.

Over de politieactie blijft voorlopig nog veel onduidelijkheid bestaan. De politie bevestigt dat het onderzoek volop loopt, maar geeft in het belang van de veiligheid van de interventie geen verdere informatie vrij.

Uit voorzorg is een ruime veiligheidsperimeter ingesteld. De politie vraagt om de omgeving te vermijden zodat de interventie veilig kan verlopen.

De betrokken buurt, ter hoogte van de wijken Spijker en Schardauw, komt wel vaker in beeld door meldingen van overlast, vandalisme, burenruzies en geluidshinder. 

Jenna Lebrun
Politiezone Vlas

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