De controleactie is een initiatief van de West-Vlaamse politiezones, het parket en de gouverneur. Volgens de politie is de aandacht voor tweewielers nodig omdat steeds meer mensen zich verplaatsen met een fiets, step of bromfiets.

Tegelijk blijkt die groep ook bijzonder kwetsbaar in het verkeer. Volgens de politie zijn ongeveer twee op de drie slachtoffers bij verkeersongevallen weggebruikers die zich met een tweewieler verplaatsen.