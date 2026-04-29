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Kortrijk

Extra con­tro­les op twee­wie­lers: opge­voer­de brom­fiets met­een uit ver­keer gehaald

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In verschillende politiezones wordt dit weekend extra gecontroleerd op tweewielers. Tijdens de actie ‘2Wheels’ richten politie en parket zich niet alleen op fietsen en bromfietsen, maar ook op elektrische fietsen, speedpedelecs, fatbikes en steps.

Op de Grote Markt in Kortrijk heeft politiezone VLAS zaterdagmiddag controles uitgevoerd op bromfietsen. Daarbij is onder meer nagegaan of voertuigen niet zijn opgevoerd. Een bromfiets die wettelijk slechts 25 kilometer per uur mag rijden, haalt op de testbank bijna het dubbele van die snelheid. Het voertuig is onmiddelijk uit het verkeer gehaald. 

Focus op verkeersveiligheid

De controleactie is een initiatief van de West-Vlaamse politiezones, het parket en de gouverneur. Volgens de politie is de aandacht voor tweewielers nodig omdat steeds meer mensen zich verplaatsen met een fiets, step of bromfiets.

Tegelijk blijkt die groep ook bijzonder kwetsbaar in het verkeer. Volgens de politie zijn ongeveer twee op de drie slachtoffers bij verkeersongevallen weggebruikers die zich met een tweewieler verplaatsen.

Ook zondag controles

Tijdens de controle in Kortrijk zijn relatief weinig overtredingen vastgesteld, maar de politie benadrukt dat de actie nog het hele weekend loopt. Ook zondag kunnen weggebruikers op verschillende plaatsen in onze provincie extra controles verwachten.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Jenna Lebrun
Politie Politiezone Vlas politiecontrole

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