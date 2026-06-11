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Kortrijk

Groot­scha­li­ge over­last­ac­tie in sta­ti­on van Kort­rijk: zo’n 800 men­sen gecontroleerd

Station kortrijk controles

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In het station van Kortrijk heeft de Politiezone VLAS zaterdag een grote overlastcontrole georganiseerd. Alle personen van de aankomende treinen werden gefouilleerd. Uiteindelijk controleerde de politie zo'n 800 mensen, waarvan zeven mensen werden aangehouden.

De actie was een samenwerking tussen Politiezone VLAS, het parket West-Vlaanderen, de Franse politie, de Dienst Vreemdelingenzaken, Securail en de West-Vlaamse Politieschool. Ook de drugshond werd ingezet. 

Zowel de treinen vanuit Frankrijk als vanuit de grote steden in het binnenland werden gecontroleerd. Alle treinreizigers werden bij het uitstappen in het station geïnformeerd en daarna gecontroleerd. Ook personen die in het station aanwezig waren maar niet de intentie hadden om de trein te nemen, werden gecontroleerd.

De politie controleerde van in de namiddag tot ’s avonds op drugsbezit/handel, wapendracht, fiets/stepdiefstal, gauwdiefstal, inbraken en illegaliteit. Over deze zaken krijgt de politie veel klachten binnen.

“De efficiënte samenwerking tussen alle diensten zorgde ervoor dat de treinreizigers zo weinig mogelijk tijd verloren. De gezamenlijke controleactie verliep bijgevolg vlot en zonder grote incidenten. Het station en de ruime omgeving blijven extra gemonitord en gecontroleerd worden om alle vormen van overlast aan te pakken”, vertelt woordvoerder Thomas Detavernier van de Politiezone VLAS.

Hieronder nog enkele cijfers

  • 59 personen werden door de drugshond aangeduid op mogelijk drugsbezit. Zij werden gecontroleerd en geïdentificeerd. 16 daarvan waren positief en kregen een proces-verbaal wegens drugsbezit. 2 personen werd opgepakt voor verder onderzoek naar drugshandel.
  • 4 personen werden opgepakt en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken wegens illegaal verblijf.
  • 1 persoon had een verboden wapen bij zich.
  • 1 geseind persoon met een bevel tot aanhouding werd aangetroffen en gearresteerd.
Robbe Temmerman
Station Politie Station Kortrijk Kortrijk

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