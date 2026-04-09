19°C
Aanmelden
Nieuws
Wingene

Meer bestuur­ders ook over­dag onder invloed”: poli­tie start zomerbobcampagne

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De politiezone Regio Tielt heeft vanmiddag in Wingene de zomerbobcampagne op gang getrapt. Opvallend: agenten betrappen steeds vaker bestuurders die ook overdag onder invloed rijden. Bij de controleactie in Wingene legde niemand een positieve alcoholtest af.


De zomerbobcampagne start traditioneel in de zomermaanden om bestuurders te sensibiliseren rond alcohol en drugs in het verkeer. Volgens commissaris Luc Verbeure merkt de politie dat controles niet alleen ’s nachts nodig blijven.

“Niet alleen ’s nachts, maar ook ’s ochtends onderweg naar het werk en overdag stellen wij mensen onder invloed van alcohol of verdovende middelen vast”, zegt Verbeure. “En dat gaat vaak niet om een lichte intoxicatie, maar om zware gevallen. Voor veel mensen gaat het over tien pinten of meer.”

Bob2

"Mentaliteit rond alcohol is veranderd"

De controles zorgden bij sommige bestuurders toch voor een verrassing. “Ik ben niet gewoon om tegengehouden te worden”, reageerde bestuurder Wim Vancauwenberghe.

Andere chauffeurs benadrukten dat de mentaliteit rond drinken en rijden veranderd is. “Vroeger gebeurde dat meer, maar nu niet meer”, zegt Guido Storme. “Je ziet wel dat mensen over de middag iets gaan eten en een glas drinken, maar zelf kan ik hier met een gerust hart blazen.”

Ook Monique Vandekerckhove vindt de controles nodig. “Alcohol achter het stuur probeer ik echt te vermijden. Je mag nog in je recht zijn, als je een glaasje hebt gedronken beginnen de problemen pas echt”, zegt ze. “Ze mogen die controles van mij nog meer doen.”

De controleactie in Wingene leverde uiteindelijk geen enkele positieve alcoholtest op.

De redactie
Politie Alcoholcontrole Alcohol

Meest gelezen

Heuvelland moto ongeval
Nieuws

Motorrijder sterft na ongeval tijdens politieachtervolging in Westouter
Koksijdeonweer
Nieuws

Dan toch: regen en onweer aan zee, buienlijn trekt verder door
Een automobilist liet het leven bij een ongeval op de e403 in ardooie
Nieuws

Bestuurder komt om bij zwaar ongeval met brugpijler langs E403 in Ardooie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Azsintjan2
Update

Gedetineerde op de vlucht na incident in AZ Sint-Jan: man is van Russische nationaliteit
Rollen

Actie “2-Wheels”: drie inbeslagnames maar ook geseinde personen gevat
Info Pol

Van drones tot mini-drugslabo’s: INFOPOL in Kortrijk toont nieuwste snufjes voor politie en hulpdiensten
Politie Brugge 2

Klacht gegrond tegen Brugse burgemeester over benoemingen politiedirecteurs
Politiecontrole Brugge

Aantal ingetrokken rijbewijzen voor rijden onder invloed verdubbelt op vier jaar tijd in West-Vlaanderen
Alcoholcontrole bob politie

Kans op alcoholcontrole verschilt enorm per gemeente
Aanmelden