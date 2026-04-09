

De zomerbobcampagne start traditioneel in de zomermaanden om bestuurders te sensibiliseren rond alcohol en drugs in het verkeer. Volgens commissaris Luc Verbeure merkt de politie dat controles niet alleen ’s nachts nodig blijven.

“Niet alleen ’s nachts, maar ook ’s ochtends onderweg naar het werk en overdag stellen wij mensen onder invloed van alcohol of verdovende middelen vast”, zegt Verbeure. “En dat gaat vaak niet om een lichte intoxicatie, maar om zware gevallen. Voor veel mensen gaat het over tien pinten of meer.”