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De politiezone Regio Tielt heeft vanmiddag in Wingene de zomerbobcampagne op gang getrapt. Opvallend: agenten betrappen steeds vaker bestuurders die ook overdag onder invloed rijden. Bij de controleactie in Wingene legde niemand een positieve alcoholtest af.
De zomerbobcampagne start traditioneel in de zomermaanden om bestuurders te sensibiliseren rond alcohol en drugs in het verkeer. Volgens commissaris Luc Verbeure merkt de politie dat controles niet alleen ’s nachts nodig blijven.
“Niet alleen ’s nachts, maar ook ’s ochtends onderweg naar het werk en overdag stellen wij mensen onder invloed van alcohol of verdovende middelen vast”, zegt Verbeure. “En dat gaat vaak niet om een lichte intoxicatie, maar om zware gevallen. Voor veel mensen gaat het over tien pinten of meer.”
"Mentaliteit rond alcohol is veranderd"
De controles zorgden bij sommige bestuurders toch voor een verrassing. “Ik ben niet gewoon om tegengehouden te worden”, reageerde bestuurder Wim Vancauwenberghe.
Andere chauffeurs benadrukten dat de mentaliteit rond drinken en rijden veranderd is. “Vroeger gebeurde dat meer, maar nu niet meer”, zegt Guido Storme. “Je ziet wel dat mensen over de middag iets gaan eten en een glas drinken, maar zelf kan ik hier met een gerust hart blazen.”
Ook Monique Vandekerckhove vindt de controles nodig. “Alcohol achter het stuur probeer ik echt te vermijden. Je mag nog in je recht zijn, als je een glaasje hebt gedronken beginnen de problemen pas echt”, zegt ze. “Ze mogen die controles van mij nog meer doen.”
De controleactie in Wingene leverde uiteindelijk geen enkele positieve alcoholtest op.