Volgens de politie is hij in het bezit van een "scherp voorwerp". Volgens sommigen gaat het om een mes. De man kon ontsnappen na een incident in het ziekenhuis.

"Bij de eerste melding zijn er meerdere patrouilles naar het ziekenhuis gegaan alsook ons bijzonder bijstandsteam", zegt woordvoerder Lien Depoorter van de Politie Brugge.

"Na een grondige controle is het ziekenhuis intussen al vrijgegeven maar het gebouw staat onder verscherpte controle.

De man zou al buiten het gebouw gezien zijn op beeld en door getuigen. Dus met man en macht zoeken we de man met extra versterking, een speurhond en ook de helikopter van de federale politie is ingezet", zegt de politie.