Gedetineerde op de vlucht na incident in AZ Sint-Jan: ziekenhuis weer toegankelijk
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In Brugge houdt de politie een klopjacht op een ontsnapte gevangene. De man kon ontsnappen tijdens een overbrenging naar het AZ Sint-Jan. Volgens het ziekenhuis is de situatie opnieuw onder controle en is de campus opnieuw vrij toegankelijk. Vertragingen bij consultaties en afspraken zijn mogelijk, zegt AZ Sint-Jan.
Volgens de politie is hij in het bezit van een "scherp voorwerp". Volgens sommigen gaat het om een mes. De man kon ontsnappen na een incident in het ziekenhuis.
"Bij de eerste melding zijn er meerdere patrouilles naar het ziekenhuis gegaan alsook ons bijzonder bijstandsteam", zegt woordvoerder Lien Depoorter van de Politie Brugge.
"Na een grondige controle is het ziekenhuis intussen al vrijgegeven maar het gebouw staat onder verscherpte controle.
De man zou al buiten het gebouw gezien zijn op beeld en door getuigen. Dus met man en macht zoeken we de man met extra versterking, een speurhond en ook de helikopter van de federale politie is ingezet", zegt de politie.
"Het ziekenhuis werd gedurende een beperkte periode afgesloten om de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers maximaal te garanderen”
Ziekenhuis: "Situatie onder controle en campus weer toegankelijk"
AZ Sint-Jan bevestigt dat een gedetineerde patiënt is ontsnapt. "Het ziekenhuis werd daarop tijdelijk afgesloten. Intussen is de veiligheidsmaatregel opgeheven, al kunnen consultaties en afspraken nog vertraging oplopen."
De ontsnapping gebeurde terwijl de gedetineerde patiënt onder toezicht stond in het ziekenhuis. In overleg met de politie nam AZ Sint-Jan onmiddellijk extra veiligheidsmaatregelen. “Het ziekenhuis werd gedurende een beperkte periode afgesloten om de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers maximaal te garanderen”, klinkt het in een mededeling van het ziekenhuis.
Door de tijdelijke afsluiting konden sommige consultaties en afspraken vertraging oplopen. Volgens het ziekenhuis loopt de zorgverlening ondertussen opnieuw normaal verder.
AZ Sint-Jan zegt volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek, maar geeft voorlopig geen verdere details vrij. “Om redenen van veiligheid en in het belang van het lopende onderzoek verstrekken we geen bijkomende inhoudelijke informatie over het incident”, aldus het ziekenhuis.