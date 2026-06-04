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Brugge

Gede­ti­neer­de die ont­snap­te uit AZ Sint-Jan Brug­ge nu inter­na­ti­o­naal geseind

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De 31-jarige gedetineerde die vrijdagochtend uit het AZ Sint-Jan in Brugge kon ontsnappen tijdens een medische opname, staat inmiddels ook internationaal geseind. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat, maar geeft verder geen commentaar over het lopende onderzoek.

De man, Alaouidi Djabrailov, zit in de gevangenis van Brugge een straf van 40 maanden uit voor diefstal met geweld. Hij werd op vrijdag 5 juni naar het ziekenhuis overgebracht voor een medische ingreep.

Volgens de speurders bedreigde hij tijdens een kledingwissel de aanwezige cipiers met een scherp voorwerp. Daardoor zouden zij de sleutels van zijn handboeien hebben moeten afgeven. Kort daarna kon de man ontsnappen uit het ziekenhuis. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Azsintjan2
Nieuws

Gedetineerde op de vlucht na incident in AZ Sint-Jan: man is van Russische nationaliteit

Opsporingsbericht

De gezochte man is 31 jaar, heeft de Russische nationaliteit en droeg bij zijn ontsnapping een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Volgens de politie heeft hij momenteel geen baard meer.

De politie vraagt om de man niet zelf te benaderen. Wie hem opmerkt of informatie heeft over zijn verblijfplaats, wordt gevraagd onmiddellijk de politie te verwittigen. Dat kan viaopsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800 30 300. Meer info staat op politie.be

Redactie
Gevangenis Brugge

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