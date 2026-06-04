De man, Alaouidi Djabrailov, zit in de gevangenis van Brugge een straf van 40 maanden uit voor diefstal met geweld. Hij werd op vrijdag 5 juni naar het ziekenhuis overgebracht voor een medische ingreep.

Volgens de speurders bedreigde hij tijdens een kledingwissel de aanwezige cipiers met een scherp voorwerp. Daardoor zouden zij de sleutels van zijn handboeien hebben moeten afgeven. Kort daarna kon de man ontsnappen uit het ziekenhuis. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.