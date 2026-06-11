Man (44) met psychische problemen opgepakt in Lendelede nadat hij met messen op straat liep: “Hij heeft niemand verwond”
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In Lendelede is zaterdagnacht een 44-jarige man opgepakt die met messen in de hand door de Heulsestraat liep. De politiezone VLAS kwam ter plaatse en stelde een perimeter in waardoor de straat enkele uren afgesloten was. Uiteindelijk kon de politie de man rond middernacht zonder incidenten oppakken in zijn appartement.
"De man kampte met psychische problemen, maar dat wordt nog verder onderzocht", vertelt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone VLAS. "Hij heeft niemand bedreigd of verwond, maar wanneer de melding binnenkwam, hebben we besloten om een veiligheidszone in te bouwen."
"Hij liep rond met twee messen. De man ging uiteindelijk uit eigen beweging terug naar zijn appartement om te slapen. Het is daar dat de politie hem heeft gearresteerd", aldus Detavernier.