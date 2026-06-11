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Lendelede

Man (44) met psy­chi­sche pro­ble­men opge­pakt in Len­de­le­de nadat hij met mes­sen op straat liep: Hij heeft nie­mand verwond”

Politiezone VLAS

Archiefbeeld

In Lendelede is zaterdagnacht een 44-jarige man opgepakt die met messen in de hand door de Heulsestraat liep. De politiezone VLAS kwam ter plaatse en stelde een perimeter in waardoor de straat enkele uren afgesloten was. Uiteindelijk kon de politie de man rond middernacht zonder incidenten oppakken in zijn appartement.

"De man kampte met psychische problemen, maar dat wordt nog verder onderzocht", vertelt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone VLAS. "Hij heeft niemand bedreigd of verwond, maar wanneer de melding binnenkwam, hebben we besloten om een veiligheidszone in te bouwen."

"Hij liep rond met twee messen. De man ging uiteindelijk uit eigen beweging terug naar zijn appartement om te slapen. Het is daar dat de politie hem heeft gearresteerd", aldus Detavernier.

Robbe Temmerman
Politiezone Vlas Lendelede

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