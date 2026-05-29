De camera’s met nummerplaatherkenning controleren vandaag al op auto’s en vrachtwagens. Tot nu toe bleek het technisch moeilijk om ook kleinere nummerplaten, zoals die van bromfietsen en speedpedelecs, correct te registreren.

Met nieuwe technologie komt daar nu verandering in. De slimme camera’s zullen voortaan ook deze voertuigen beter kunnen herkennen en controleren.

De maatregel moet bijdragen aan meer veiligheid en minder hinder in het winkelwandelgebied, waar voetgangers en shoppers voorrang krijgen.