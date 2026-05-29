Slimme camera’s controleren voortaan ook bromfietsen & speedpedelecs in winkelwandelgebied in Kortrijk
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In het winkelwandelgebied in Kortrijk zullen slimme camera’s voortaan ook bromfietsen en speedpedelecs kunnen detecteren. De maatregel moet de toenemende overlast door gemotoriseerd verkeer aanpakken.
Het winkelwandelgebied in Kortrijk kampt de laatste tijd vaker met overlast door scooters, bromfietsen en speedpedelecs die door de autovrije straten rijden. Nochtans geldt er buiten de laad- en lostijden een verbod op gemotoriseerd verkeer.
Technisch mogelijk
De camera’s met nummerplaatherkenning controleren vandaag al op auto’s en vrachtwagens. Tot nu toe bleek het technisch moeilijk om ook kleinere nummerplaten, zoals die van bromfietsen en speedpedelecs, correct te registreren.
Met nieuwe technologie komt daar nu verandering in. De slimme camera’s zullen voortaan ook deze voertuigen beter kunnen herkennen en controleren.
De maatregel moet bijdragen aan meer veiligheid en minder hinder in het winkelwandelgebied, waar voetgangers en shoppers voorrang krijgen.