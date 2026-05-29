18°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Slim­me camera’s con­tro­le­ren voort­aan ook brom­fiet­sen & speed­pe­de­lecs in win­kel­wan­del­ge­bied in Kortrijk

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In het winkelwandelgebied in Kortrijk zullen slimme camera’s voortaan ook bromfietsen en speedpedelecs kunnen detecteren. De maatregel moet de toenemende overlast door gemotoriseerd verkeer aanpakken.

Het winkelwandelgebied in Kortrijk kampt de laatste tijd vaker met overlast door scooters, bromfietsen en speedpedelecs die door de autovrije straten rijden. Nochtans geldt er buiten de laad- en lostijden een verbod op gemotoriseerd verkeer.

Technisch mogelijk

De camera’s met nummerplaatherkenning controleren vandaag al op auto’s en vrachtwagens. Tot nu toe bleek het technisch moeilijk om ook kleinere nummerplaten, zoals die van bromfietsen en speedpedelecs, correct te registreren.

Met nieuwe technologie komt daar nu verandering in. De slimme camera’s zullen voortaan ook deze voertuigen beter kunnen herkennen en controleren.

De maatregel moet bijdragen aan meer veiligheid en minder hinder in het winkelwandelgebied, waar voetgangers en shoppers voorrang krijgen.

Redactie
Politiezone Vlas Camera's ANPR camera's politiecontrole

Meest gelezen

Koksijdeonweer
Nieuws

Dan toch: regen en onweer aan zee, buienlijn trekt verder door
Heuvelland moto ongeval
Nieuws

Motorrijder sterft na ongeval tijdens politieachtervolging in Westouter
Een automobilist liet het leven bij een ongeval op de e403 in ardooie
Nieuws

Bestuurder komt om bij zwaar ongeval met brugpijler langs E403 in Ardooie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

413 BB LINKS achtervolgingtaxichauffeur

Taxichauffeur Hicham (47) achtervolgt wagen die op drie wielen rijdt: "Hij reed mijn taxi aan en bleek achteraf dronken"
260529 Oostende collage

Parket zoekt getuigen van steekpartij in Oostende
Gsm3

Meer dan 1,3 miljoen euro aan minnelijke schikkingen aangeboden voor gsm-gebruik achter het stuur in West-Vlaanderen
Assisen kindermoord Brugge

Assisen kindermoord: nichtje merkte niets van zwangerschap en bevalling
Rechtbank Brugge

Man (27) voor rechter na mensensmokkel in Nieuwpoort: "Hij werd samen met 14 andere transmigranten betrapt"
prostitutie

Koppel veroordeeld voor pooierschap na controle in hotel in Roeselare
Aanmelden