Politiezone Vlas heeft donderdagavond samen met verschillende inspectiediensten elf handelszaken gecontroleerd in het centrum van Kortrijk. Het ging om een gezamenlijke actie met onder meer Douane en Accijnzen, de RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Financiën en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

De controleurs gingen langs bij onder meer cafés, dag- en nachtwinkels en verschillende restaurants met internationale keukens. Opvallend: slechts één zaak bleek volledig in orde. In de tien andere zaken werden één of meerdere inbreuken vastgesteld, gaande van hygiënische tekortkomingen tot sociale en fiscale overtredingen.