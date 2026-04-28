16°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

11 Kort­rijk­se han­dels­za­ken gecon­tro­leerd, amper 1 blijkt vol­le­dig in orde te zijn

Politie vlas

Bij een controleactie in het centrum van Kortrijk zijn donderdagavond 10 van de 11 gecontroleerde handelszaken niet in orde bevonden. Drie zaken moesten meteen de deuren sluiten omwille van "inbreuken op de veiligheid van voedsel." 

Politiezone Vlas heeft donderdagavond samen met verschillende inspectiediensten elf handelszaken gecontroleerd in het centrum van Kortrijk. Het ging om een gezamenlijke actie met onder meer Douane en Accijnzen, de RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Financiën en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

De controleurs gingen langs bij onder meer cafés, dag- en nachtwinkels en verschillende restaurants met internationale keukens. Opvallend: slechts één zaak bleek volledig in orde. In de tien andere zaken werden één of meerdere inbreuken vastgesteld, gaande van hygiënische tekortkomingen tot sociale en fiscale overtredingen.

Drie sluitingen

In drie zaken waren de problemen zo ernstig dat het FAVV besliste om ze onmiddellijk te sluiten. De andere vaststellingen worden verder onderzocht. Mogelijk volgen nog administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Ook de politie stelde bijkomende feiten vast. Zo werden twee processen-verbaal opgesteld voor drugsbezit. Daarnaast werd een geseind persoon aangetroffen en overgebracht naar het commissariaat.

“Dit zijn geen eenmalige controles. We zullen systematisch blijven controleren en indien nodig sluitingen opleggen.”

Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk

Volgens burgemeester Ruth Vandenberghe blijven zulke acties nodig. “We zien er samen met politie- en inspectiediensten op toe dat zaken zich aan de regels houden, op vlak van hygiëne en sociale en fiscale wetgeving”, zegt ze. “Dit zijn geen eenmalige controles. We zullen systematisch blijven controleren en indien nodig sluitingen opleggen.”

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Politiezone Vlas

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

112 BB LINKS alstombrugge

117 jobs verdwijnen bij Alstom in Brugge na sociaal overleg
Sigarettenfabriek Houthulst

Illegale sigarettenfabriek opgerold in Houthulst: 1,3 miljoen sigaretten in beslag genomen
Aardbei1

Aardbeienseizoen is gestart: "Derde belangrijkste product in omzet van REO-veiling"
305 BB RECHTS visserstijdenzeebrugge

Zeebrugge zet visserijtraditie in de kijker met project ‘Visserstijden’
Melexis

Melexis ziet omzet stijgen
Kust knokke

Kust maakt zich op voor mooi en druk lenteweekend
Aanmelden