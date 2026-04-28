11 Kortrijkse handelszaken gecontroleerd, amper 1 blijkt volledig in orde te zijn
Bij een controleactie in het centrum van Kortrijk zijn donderdagavond 10 van de 11 gecontroleerde handelszaken niet in orde bevonden. Drie zaken moesten meteen de deuren sluiten omwille van "inbreuken op de veiligheid van voedsel."
Politiezone Vlas heeft donderdagavond samen met verschillende inspectiediensten elf handelszaken gecontroleerd in het centrum van Kortrijk. Het ging om een gezamenlijke actie met onder meer Douane en Accijnzen, de RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Financiën en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
De controleurs gingen langs bij onder meer cafés, dag- en nachtwinkels en verschillende restaurants met internationale keukens. Opvallend: slechts één zaak bleek volledig in orde. In de tien andere zaken werden één of meerdere inbreuken vastgesteld, gaande van hygiënische tekortkomingen tot sociale en fiscale overtredingen.
Drie sluitingen
In drie zaken waren de problemen zo ernstig dat het FAVV besliste om ze onmiddellijk te sluiten. De andere vaststellingen worden verder onderzocht. Mogelijk volgen nog administratieve of gerechtelijke maatregelen.
Ook de politie stelde bijkomende feiten vast. Zo werden twee processen-verbaal opgesteld voor drugsbezit. Daarnaast werd een geseind persoon aangetroffen en overgebracht naar het commissariaat.
Volgens burgemeester Ruth Vandenberghe blijven zulke acties nodig. “We zien er samen met politie- en inspectiediensten op toe dat zaken zich aan de regels houden, op vlak van hygiëne en sociale en fiscale wetgeving”, zegt ze. “Dit zijn geen eenmalige controles. We zullen systematisch blijven controleren en indien nodig sluitingen opleggen.”