NAVO-generaal schetst toekomst van drones tijdens politieoefening in zone Polder: “we moeten voorbereid zijn”
Politiezone Polder organiseerde vandaag een drone trainingsdag voor 3 andere West-Vlaamse politiezones en Antwerpen. Opvallend: ook een NAVO-generaal gaf toelichting over het toenemende belang van drones en anti-dronetechnologie, onder meer in conflictgebieden zoals Oekraïne.
Politiezone Polder voor de zones RIHO, Westkust, VLAS en Antwerpen een gezamenlijke trainingsdag rond dronegebruik georganiseerd. Tijdens verschillende scenario’s – van zoekacties en verkeersongevallen tot luchtsteun bij interventies – oefenden de politiediensten het inzetten van drones in het dagelijkse politiewerk.
Drones worden daarbij alsmaar belangrijker. Ze worden ingezet bij vermissingszaken, grote evenementen en interventies, en bieden vanuit de lucht een snel overzicht.
"Volgende fase: inzet van zwermen drones"
Op de trainingsdag was ook internationaal bezoek aanwezig. NAVO-generaal-majoor Adrian Ciolponea gaf een toelichting over de snelle evolutie van dronegebruik in conflictgebieden zoals Oekraïne en het Midden-Oosten.
“De omgeving daar is verzadigd met drones aan beide zijden”, zegt Ciolponea. “We verwachten dat de volgende fase de inzet van zwermen drones wordt. Daar moeten we met de juiste technologie en tegenmaatregelen klaar voor zijn, om bijvoorbeeld kritieke infrastructuur te beschermen.”
"Belangrijk dat we voorbereid zijn"
Volgens de organisatoren is het belangrijk dat ook lokale politiediensten mee zijn met die evoluties.
“Vandaag kijken we niet alleen hoe we mensen kunnen redden, maar gaan we een stap verder en bekijken we hoe dit past binnen een bredere defensieve context”, zegt Jeroen Vandromme, voorzitter van de politieraad van PZ Polder. “Voor ons lijkt dat misschien ver van ons bed, maar het is belangrijk dat onze mensen voorbereid zijn op wat komt.”
Chinese onderdelen
Ook organisaties zoals Wings For Europe volgen de ontwikkelingen op de voet. Die organisatie assembleert drones voor Oekraïne, maar wil tegelijk de Europese defensie-industrie versterken.
“We zouden eigenlijk al volop moeten investeren en produceren”, zegt Bartas Trakymas van Wings For Europe. “Vandaag komen de onderdelen voor onze drones nog uit China, terwijl we net meer Europese productie nodig hebben.”