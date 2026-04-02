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Brugge

Nieu­we VR-attrac­tie laat bezoe­kers over Brug­ge vliegen

OPENINGSMOMENT 1

©Dominique Uyttenhove

In Brugge opent vandaag een nieuwe toeristische attractie: Fly Over Bruges. Bezoekers maken er met een VR-bril een virtuele vlucht over de stad. De nieuwe beleving is een initiatief van Historium Brugge en bevindt zich in de Wollestraat, vlak bij de Markt.

Met Fly Over Bruges ontdekken bezoekers het hedendaagse Brugge vanuit de lucht. Waar Historium Brugge vooral focust op het middeleeuwse verleden van de stad, toont deze nieuwe attractie Brugge zoals het vandaag is.

Tijdens de ervaring vliegen bezoekers als het ware mee met Sam de Zwaan. De virtuele tocht duurt ongeveer twintig minuten en brengt hen langs bekende plekken zoals de Markt en het Belfort, maar ook langs minder bekende locaties en erfgoedparels.

Modern

De attractie wil tonen dat Brugge meer is dan alleen de bekende toeristische trekpleisters. Ook plaatsen zoals de Brugse vesten, het Adornesdomein en andere verborgen plekken komen aan bod.

De beleving combineert dronebeelden, storytelling en virtual reality. Volgens Historium moet de attractie bezoekers niet alleen verwonderen, maar hen ook aanzetten om Brugge nadien zelf verder te ontdekken.

VR 1
Kids inkom 2
Anna en Belfort
© Dominique Uyttenhove

Bloedprocessie

Een opvallend onderdeel van de VR-vlucht is een passage door de Heilig Bloedprocessie. Die processie is erkend als UNESCO immaterieel cultureel erfgoed. Via de virtuele ervaring krijgen bezoekers een perspectief te zien dat in werkelijkheid normaal niet mogelijk is.

Voor de ontwikkeling werkte Historium samen met verschillende Brugse erfgoedpartners en verenigingen, onder meer rond de Heilig Bloedprocessie en de Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan.

Erfgoed en technologie

Fly Over Bruges werd ontwikkeld samen met Alfavision, een Brugs bedrijf dat gespecialiseerd is in innovatieve erfgoedbelevingen. De makers willen met technologie het Brugse erfgoed op een toegankelijke manier tot leven brengen.

Ook Stad Brugge ondersteunt het initiatief. De stad ziet in de attractie een manier om erfgoed, toerisme, creativiteit en technologie samen te brengen.

Toegankelijk

Fly Over Bruges is dagelijks open van 11 tot 18 uur. De attractie telt 23 VR-booths en is beschikbaar in vijf talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans.

De beleving is ook volledig rolstoeltoegankelijk. Zo kunnen ook bezoekers met beperkte mobiliteit Brugge vanuit de lucht beleven.

Axel Ballekens

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