Met Fly Over Bruges ontdekken bezoekers het hedendaagse Brugge vanuit de lucht. Waar Historium Brugge vooral focust op het middeleeuwse verleden van de stad, toont deze nieuwe attractie Brugge zoals het vandaag is.

Tijdens de ervaring vliegen bezoekers als het ware mee met Sam de Zwaan. De virtuele tocht duurt ongeveer twintig minuten en brengt hen langs bekende plekken zoals de Markt en het Belfort, maar ook langs minder bekende locaties en erfgoedparels.