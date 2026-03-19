Er waren minder fietsdiefstallen (-6%), minder woninginbraken (-11%), zedenmisdrijven (-23%), en dat dankzij gerichte acties op het terrein. De cybercriminaliteit bleef stabiel.

Volgens de politie is de globale daling te danken aan onder meer de aanpak in de stationsomgeving in Kortrijk en de uitgaansbuurt. Er wordt ook sterk gecontroleerd op woninginbraken en diefstallen van voertuigen in inbraakgevoelige wijken in de donkere maanden.

Boots on the ground

Korpschef Filip Devriendt: “Door informatiegestuurd en pro-actief te werken, met ‘boots on the ground’, zichtbaar aanwezig te zijn op het terrein, konden deze sterke resultaten neergezet worden. Het is mooi om vast te stellen dat deze aanpak loont.”

Anderzijds geeft de korpschef ook toe dat de daling ook voor een stuk te verklaren is door een capaciteitstekort, waardoor niet alle fenomenen de nodige aandacht konden krijgen.

Preventie en sensibilisering

Voorzitter van het politiecollege Ruth Vandenberghe: "Het is een pluim voor ons politiekorps als we zien dat wij op heel wat vlakken ingaan tegen de trends elders in de regio, in de provincie of andere centrumsteden. We zien in deze cijfers de resultaten van hun werk. Van de WIDCA-acties tegen autodiefstallen en woninginbraken tot het Veloflik-team tegen fietsdiefstallen. We zien ook dat het belangrijk is om te blijven inzetten op preventie en sensibilisering, onder meer inzake phishing. Maar als burgemeester ben ik vooral tevreden dat er een daling is in het aantal zedenfeiten en intrafamiliaal geweld. We hebben het voorbije jaar sterk ingezet op vrouwvriendelijk uitgaan, sensibilisering en een intense samenwerking met instanties als het Veilig Huis. Hopelijk zet deze trend zich de komende jaren verder."