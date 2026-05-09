Minis­ter Brouns laat bron van ver­vui­ling met ver­bo­den pes­ti­ci­de ver­sneld opspo­ren: tot op het bot uitzoeken”

Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns veroordeelt de illegale lozing van verboden pesticide in Reningelst scherp en geeft zijn diensten de opdracht "de bron versneld op te sporen".

"Dit is ronduit onaanvaardbaar. Een verboden pesticide hoort niet thuis in onze waterlopen. Dit moet tot op het bot worden uitgezocht. Als er een dader wordt geïdentificeerd, moet die ook effectief verantwoordelijk worden gesteld en gestraft", zegt de CD&V-minister.

In de Grote Kemmelbeek in Reningelst is een vervuiling met oxamyl gemeten, tot wel 2.000 keer de toegelaten hoeveelheid, zo schrijft het Nieuwsblad vrijdag. Oxamyl is een omstreden gewasbeschermingsmiddel.

Het middel werd gebruikt als aaltjesbestrijder in aardappelen, groenten, fruit en sierteelt, maar is giftig voor mens en dier. Particulieren mochten het nooit hanteren en professioneel gebruik werd drie jaar geleden ook verboden in Europa. Toch duikt het product nu op in de Grote Kemmelbeek.

CD&V-minister Jo Brouns is niet te spreken over de vervuiling en wil de bron ervan versneld laten opsporen. Volgens de minister toont dit incident precies waarom Vlaanderen vervuiling veel harder aan de bron moet aanpakken. "We mogen niet wachten tot verboden stoffen in onze waterlopen of uiteindelijk in ons drinkwater opduiken. We moeten sneller meten, sneller ingrijpen en harder optreden tegen wie verboden producten gebruikt of loost. Dat is exact de omslag die we met het Vlaams drinkwaterplan maken: vervuiling opsporen waar ze ontstaat en wie onze waterlopen vervuilt, aanpakken", aldus Brouns.

De Boerenbond noemt het intussen erg spijtig dat de sector opnieuw in een slecht daglicht komt, wellicht door één landbouwer die het niet nauw neemt met de regels. 

Bert Hanssens: Boerenbond West-Vlaanderen: "We betreuren dat ten zeerste en het is heel jammer dat dit op dit moment gebeurt. Het is dan ook jammer dat het gaat om een verboden product dat al lang niet meer gebruikt mag worden. Wij staan ook voor veilig en voldoende drinkwater. We vinden het dan jammer en weinig respectvol naar de burgers en onze collega-landbouwers toe die al heel wat inspanningen leveren om de impact op het milieu en de burgers zo laag mogelijk te houden."

Natuurpunt wil dat er hard opgetreden wordt tegen de dader, wat de minister dus ook van plan is. De natuurvereniging geeft wel een pluim aan De Watergroep voor de staalname. Guido Vandenbroucke, Natuurpunt: " Ze zoeken effectief naar overtreders, naar zwarte punten. Dat is hen gelukt. Ze doen dus hun werk goed. Als burger ben ik wat dat betreft gerustgesteld. Het is goed dat het uitkomt, maar het is jammer dat het nog gebeurt."

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
