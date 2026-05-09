In de Grote Kemmelbeek in de Westhoek is een grote hoeveelheid van het verboden en erg giftige gewasbeschermingsmiddel Oxamyl aangetroffen. De stof, die voornamelijk gebruikt wordt in de groententeelt, werd ontdekt na een staalname van De Watergroep.

"Om de twee weken neemt de Watergroep stalen af in het kader van de verhoogde norm van twee jaar geleden. Dat staat los van het drinkwaterplan", vertelt schepen Milieu en Natuur van Ieper Miguel Gheysens. “Het staal werd genomen op 27 april, maar pas op 12 mei kregen we de resultaten binnen. Meteen daarna hebben we alle landbouwers aangeschreven om hen op hun verplichtingen te wijzen.”

Verboden

Oxamyl is al drie jaar verboden vanwege de hoge toxiciteit. Volgens Gheysens vormt de vervuiling voorlopig geen gevaar voor het drinkwater. “De Grote Kemmelbeek gaat richting de IJzerdam. Tegen het in de Ijzer zit, is de verdunning zodanig groot dat het geen invloed meer heeft op het drinkwater. Vooral de natuur krijgt hier een zware klap: kikkers, salamanders en andere waterdieren worden getroffen.”

