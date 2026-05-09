Grote hoeveelheid van verboden pesticidestof in Grote Kemmelbeek in Westhoek: “Geen gevaar voor drinkwater, wel voor natuur”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In de Grote Kemmelbeek in de Westhoek is een hoge concentratie van het verboden en erg giftige gewasbeschermingsmiddel Oxamyl vastgesteld. De stof, die vooral gebruikt wordt in de groententeelt, kwam aan het licht na een staalname door De Watergroep. Voor het drinkwater zou er geen gevaar zijn, maar de impact op de natuur baart zorgen.
In de Grote Kemmelbeek in de Westhoek is een grote hoeveelheid van het verboden en erg giftige gewasbeschermingsmiddel Oxamyl aangetroffen. De stof, die voornamelijk gebruikt wordt in de groententeelt, werd ontdekt na een staalname van De Watergroep.
"Om de twee weken neemt de Watergroep stalen af in het kader van de verhoogde norm van twee jaar geleden. Dat staat los van het drinkwaterplan", vertelt schepen Milieu en Natuur van Ieper Miguel Gheysens. “Het staal werd genomen op 27 april, maar pas op 12 mei kregen we de resultaten binnen. Meteen daarna hebben we alle landbouwers aangeschreven om hen op hun verplichtingen te wijzen.”
Verboden
Oxamyl is al drie jaar verboden vanwege de hoge toxiciteit. Volgens Gheysens vormt de vervuiling voorlopig geen gevaar voor het drinkwater. “De Grote Kemmelbeek gaat richting de IJzerdam. Tegen het in de Ijzer zit, is de verdunning zodanig groot dat het geen invloed meer heeft op het drinkwater. Vooral de natuur krijgt hier een zware klap: kikkers, salamanders en andere waterdieren worden getroffen.”
De schepen reageert scherp op het incident. “Voor mij kan dit echt niet. De mestlozing van een half jaar geleden was al ernstig, maar dit is minstens even erg. Het gaat om een product dat volledig verboden is.”
Onderzoek
Intussen werd een onderzoek opgestart om de oorsprong van de vervuiling te achterhalen. Er geldt ook verhoogd toezicht langs de waterloop. “Door de sterke stroming in de Grote Kemmelbeek kan je weinig ondernemen. Bovendien breekt de stof relatief snel af in water, het is niet vergelijkbaar met een olievervuiling.”
Hoe de stof precies in het water terechtkwam, is nog onduidelijk. “Gezien de hoge concentratie lijkt het op een ongeval of een lozing waarbij iets gemorst werd. Maar dat moet het onderzoek uitwijzen. Waarschijnlijk gebeurde het stroomopwaarts en niet kilometers verderop, anders zou het niet in zo'n hoge concentratie aanwezig zijn."
Watergroep: geen risico voor drinkwater
Kathleen De Schepper, De Watergroep: "Er is absoluut geen probleem voor de kwaliteit van het drinkwater. De stof is aangetroffen in de Grote Kemmelbeek. Die ligt in het afstroomgebied richting De Blankaart, maar de Grote Kemmelbeek komt eerst nog in de IJzer. Er is dus nog heel wat verdunning richting De Blankaart. Als die stof al in het spaarbekken zou terecht zijn gekomen, dan wordt ze daar ook nog verdund in een grote massa van drie miljoen kubieke meter drinkwater. Er is dus geen risico voor de drinkwaterkwaliteit."