Bezorgd­heid over kraan­wa­ter blijft: school­tje laat ouders kie­zen tus­sen fles­sen- en kraanwater

In de Vrije Basisschool in Beerst, bij Diksmuide, blijft er ongerustheid over de kwaliteit van het drinkwater, ondanks maatregelen van Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns om de situatie in de Westhoek te verbeteren. De school laat leerlingen daarom zelf kiezen tussen kraantjeswater of flessenwater.

De bezorgdheid is er vooral omdat de school dicht bij waterproductiecentrum De Blankaart ligt, waar verhoogde concentraties van 1,2,4-triazolen werden vastgesteld. Dat zijn resten van onder meer schimmelbestrijdingsmiddelen.

Op vraag van ouders besliste de school begin dit jaar om de keuze op vlak van drinkwater vrij te laten: wie dat wil, kan flessenwater van thuis meebrengen.

Vlaamse regering heeft akkoord over drinkwaterplan. Dit staat er in:

“Wij hebben gekozen om flessenwater van thuis mee te geven. We twijfelden of het kraantjeswater wel gezond genoeg was. Via het stadsmagazine van Diksmuide zijn we geïnformeerd en hebben we uiteindelijk beslist om het risico niet te nemen”, zegt ouder Barbara Vanhoirelbeke.

Andere ouders blijven wel vertrouwen hebben in het kraantjeswater. “Ik geef water mee van thuis, maar dat is gewoon kraanwater. Ook bij ons thuis komt dat uit De Blankaart en ik vertrouw erop dat dat gezond is,” klinkt het bij Lieselot Vermeersch.

"Belangrijk om keuze aan te bieden"

Volgens het nieuwe drinkwaterplan van de Vlaamse overheid blijft de versoepelde norm voor bepaalde stoffen nog drie jaar van kracht. Dat moet ervoor zorgen dat de drinkwatervoorziening verzekerd blijft.

De school zelf wil de huidige regeling voorlopig niet wijzigen. “Wij gaan daar niets aan veranderen. Ouders krijgen de keuze: wie zich niet veilig voelt, kan flessenwater meegeven. Er is een versoepelde norm, dus wij vinden het belangrijk die keuze te blijven bieden”, zegt directeur Tom Vandenbroucke van de Vrije Basisschool Beerst.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

