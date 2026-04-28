In de landbouw wordt sterk ingezet op het vermijden dat stoffen in het water terechtkomen. Dat begint bij het gebruik zelf: gewasbescherming moet gerichter en zorgvuldiger gebeuren.

Meer dan 30 gewasbeschermingsmiddelen worden stelselmatig uitgefaseerd zodra er op teeltniveau kosteneffectieve alternatieven beschikbaar zijn. 'Om innovatie naar alternatieven voor PFAS-houdende pesticiden te stimuleren, mikken we op een volledige uitfasering tegen 2036 in heel Vlaanderen.' Tegelijkertijd wordt sterker ingezet op het ontwikkelen en erkennen van (biologische) alternatieven.

Het vullen en spoelen van spuitmachines voor gewasbeschermingsmiddelen op daarvoor ingerichte locatie wordt gestimuleerd, op termijn mag dit niet meer gebeuren op het veld.

Op het terrein komen er ook bijkomende gerichte bufferstroken langs waterlopen in gebieden waar problemen met een bepaalde stof voorkomen. Tegelijk wordt landbouwers ondersteuning geboden via advies en technologie, zodat ze met minder middelen hetzelfde resultaat kunnen halen. Ook controles worden gerichter ingezet, zodat problemen sneller worden aangepakt waar ze zich voordoen.