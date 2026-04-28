Het is niet zonder slag of stoot verlopen. Na de derde onderhandelingsronde heeft de Vlaamse regering vanavond wel een akkoord bereikt rond het drinkwater. “Met dit plan pionieren we op het vlak van drinkwaterbescherming: we garanderen dat de Vlaming in de toekomst blijvend zal kunnen rekenen op gezond en betaalbaar drinkwater uit de kraan,” zegt bevoegd minister Jo Brouns. Landbouwers en bedrijven krijgen strengere regels opgelegd in drinkwatergebied om dit te bereiken. En om de gewenste waarden voor 1,2,4 triazolen in het drinkwater in West-Vlaanderen te bereiken, wordt de afwijking tot 1 µg/l in drinkwater eind dit jaar verlengd tot eind 2029 in de Blankaart, Zillebeke, Dikkebus en De Gavers. "Vlaanderen zal er alles aan doen om snel het gewenste doel te behalen."
“Met dit plan investeren we doelgericht in proper en veilig drinkwater, houden we het betaalbaar en garanderen we dat het altijd beschikbaar blijft. Dit is een keuze voor zekerheid en gezondheid."
De ambitie van het plan? Waar inspanningen vroeger versnipperd waren over verschillende sectoren, brengt Vlaanderen nu voor het eerst alles samen in één geïntegreerde strategie. Van waterwinning tot de kraan bij de mensen thuis
En dus wordt er geïnvesteerd in speerpuntprojecten die inzetten op brondiversificatie, verbeterde samenwerking, productie, opslag en buffering. Dat blijft niet zonder gevolgen. Voor wat betreft de betere bescherming van onze drinkwaterbronnen vertaalt het plan zich in concrete acties over alle sectoren heen.
Strengere regels voor landbouw in drinkwatergebied
In de landbouw wordt sterk ingezet op het vermijden dat stoffen in het water terechtkomen. Dat begint bij het gebruik zelf: gewasbescherming moet gerichter en zorgvuldiger gebeuren.
Meer dan 30 gewasbeschermingsmiddelen worden stelselmatig uitgefaseerd zodra er op teeltniveau kosteneffectieve alternatieven beschikbaar zijn. 'Om innovatie naar alternatieven voor PFAS-houdende pesticiden te stimuleren, mikken we op een volledige uitfasering tegen 2036 in heel Vlaanderen.' Tegelijkertijd wordt sterker ingezet op het ontwikkelen en erkennen van (biologische) alternatieven.
Het vullen en spoelen van spuitmachines voor gewasbeschermingsmiddelen op daarvoor ingerichte locatie wordt gestimuleerd, op termijn mag dit niet meer gebeuren op het veld.
Op het terrein komen er ook bijkomende gerichte bufferstroken langs waterlopen in gebieden waar problemen met een bepaalde stof voorkomen. Tegelijk wordt landbouwers ondersteuning geboden via advies en technologie, zodat ze met minder middelen hetzelfde resultaat kunnen halen. Ook controles worden gerichter ingezet, zodat problemen sneller worden aangepakt waar ze zich voordoen.
Strengere regels voor bedrijven en industrie. En ook voor u en ik
Voor bedrijven en industrie komt er meer duidelijkheid én strengere opvolging. Er wordt beter in kaart gebracht welke stoffen waar worden geloosd, zodat risico’s sneller zichtbaar worden. Vergunningen worden daarop afgestemd: waar er impact is op drinkwater, worden lozingsvoorwaarden aangescherpt.
Er komen ook duidelijke richtwaarden voor stoffen, zodat bedrijven weten waar de grenzen liggen. Het uitgangspunt is eenvoudig: wat een bedrijf loost, mag geen probleem vormen voor drinkwater. Ook op de bedrijventerreinen wordt het gebruik van pesticiden gereduceerd, met een totaalverbod op verharde terreinen.
Bij particulieren en tuinaannemers wordt het gebruik van bepaalde producten, zoals pesticiden in de tuin, verder teruggedrongen. Want ook kleine hoeveelheden hebben samen een impact. Voor leidingnetwerk in huizen, komt er verhoogde aandacht voor oude loden leidingen en voor gebrekkige verbindingen tussen drinkwater en andere waterstromen.
En hoe zit het nu met de 1,2,4 triazolen in het West-Vlaamse drinkwater?
In West-Vlaanderen wordt ingezet op het verder terugdringen van triazoolconcentraties naar 0.1 microgram per liter, met concrete maatregelen bij alle betrokken sectoren. Bufferstroken ten aanzien van waterlopen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, verminderen van de lozing van afvalwater en betere registratie en rapportage van gebruikte stoffen in het gebied.
Om de gewenste waarde te bereiken en daarvoor de nodige maatregelen verder uit te rollen op het terrein, wordt de afwijking tot 1 µg/l in drinkwater eind dit jaar verlengd tot eind 2029 in de Blankaart, Zillebeke, Dikkebus en De Gavers. Vlaanderen zal er alles aan doen om snel het gewenste doel te behalen.
"In West-Vlaanderen trekken we een duidelijke lijn: we willen en zullen zo snel als mogelijk gaan naar 0,1 microgram voor 1,2,4-Triazool. "